În Moldova a fost lansată prima stație de monitorizare a calității aerului atmosferic de tip trafic

Prima stație de monitorizare a calității aerului atmosferic de tip trafic a fost lansată în țara noastră. Prin intermediul acesteia, vor fi monitorizaţi cinci dintre cei mai frecvent întâlniți poluanți emanaţi de automobile în trafic. Toate analizele vor fi efectuate în regim online. Stația a fost donată de Guvernul german și costă jumătate de milion de euro.Pentru că centrul orașului Chișinău este cel mai poluat, Ministerul Mediului a decis să instaleze stația la intersecția bulevardului Ștefan cel Mare și Sfânt cu strada Mihai Viteazu, unde potrivit calculelor, este zona cu cel mai intens trafic.”Nivelul de poluare cu regret crește în urba Chișinău și aceasta se datorează dioxidului de azot, care rezultă din gazele de eșapament. Acesta este și monoxidul de carbon și observăm o tendință de majorarea a conținutului de particulele în suspensie”, a spus GAVRIL GÎLCĂ, directorul interimar al Agenției de Mediu.În prezent, în țara noastră există 17 stații de măsurare a calității aerului atmosferic, însă sunt învechite.”Observatorii mergeau dimineața la ora 7:00 și până la 7:20 făceau prelevarea, de la 13:00 până la 13:20 și de la 19:00 până la 19:20. Aceste probe, monstre se aduceau în laborator, unde erau analizate și expediate sub formă de buletine pentru a conştientiza care este gradul de poluare. Aici nu vom avea nevoie de acești observatori. Echipamentul va realiza în regim online. Ne va furniza această informație”, a spus GAVRIL GÎLCĂ, directorul interimar al Agenției de Mediu.Stația modernă va putea monitoriza calitatea aerului atmosferic la o distanță de până la 1000 de metri."Pe timp de noapte până la ora 6 dimineața, valorile sunt în descreștere. Începând cu ora 6 dimineața și la orele de vârf avem o creștere vizibilă a datelor. Ceea ce încă odată demonstrează că traficul rutier, gazele de eșapament influențează aerul atmosferic, calitatea aerului pe care îl respirăm zilnic", a menționat MARINA LUNGU, șefa Laboratorului de Referințe de Mediu.Aceasta este prima stație de monitorizare a calităţii aerului din Moldova care îndeplinește cerințele UE. Instalaţia a fost donată de guvernul german, iar specialiștii de la noi au fost ghidați de experții germani.”Odată cu începerea operațiunilor, transmiterea în timp real a datelor privind calitatea aerului măsurat în stație va contribui la sensibilizarea populației și autorităților publice pentru a spori aplicarea legislației mai ambițioase și pentru a promova protecția sănătății umane”, a spus ULLRICH KINNE, reprezentant al Ambasadei Germaniei în Republica Moldova.În total, în zonele aglomerate din Republica Moldova urmează să fie instalate 18 stații de acest gen.”Suntem în discuții și cu alți potențiali parteneri de dezvoltare, proiecte, pentru a atrage finanțare, pentru a le istala în perioada următoare. Din bugetul de stat, ceea ce noi am negociat cu Ministerul Finanțelor și am alocat o sumă de un 1,3 milioane de lei pentru agenția de mediu pentru a procura consumabile pentru monitoring”, a declarat IULIANA CANTARAGIU, ministrul mediului.