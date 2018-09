În Moldova a fost dat startul Zilei Globale a Curăţeniei. Voluntarii au adunat deşeurile din 12 zone verzi

Zeci de voluntari au participat la Ziua Mondială a Curăţeniei. Aceştia au strâns gunoiul din 12 zone verzi ale Capitalei.

Oamenii au primit instrucţiuni despre cum trebuie sortate deşeurile pe care le vor găsi. Pentru a responsabiliza generaţia tânără, unii părinţi au participat împreună cu copiii la marea curăţenie. Şi reprezentanţii primăriei au dat o mână de ajutor voluntarilor.



Toate deşeurile adunate erau sortate şi puse în saci speciali.



"Special pentru colectarea deşeurilor separate, reciclabile ca plastic, carton, sticlă şi metal. Aici deja se colectează restul deşeurilor", a spus coordonatorul Hai Moldova, Eugen Camenşic.



"De la sticle, diferite hârtii. Vreau să trăiesc într-un oraş curat."



"Este mult gunoi. Pentru mine este important ca oraşul în care trăiesc să fie curat."



"Găsesc mai mult şerveţele, capace de la bere.Probabil mai încolo va fi şi ceva mai mare."



"Copiii deja au întrebat de ce strângem, din cauza că cineva a aruncat. Sperăm că ei vor înţelege că gunoiul are locul său şi îl vor pune la loc."



"Toţi fac gunoi, da tata? Da. Să strâng gunoiul de la ceilalţi."



"Noi facem curat în parc. Aici vin copiii să se joace. Este foarte important să transmitem şi mesajul acestei acţiuni de salubrizare şi să vină cât mai mulţi să facă curat."



Nu toţi cei care se plimbau prin parc au dorit să se alăture iniţiativei "Hai Moldova".



"Nu, noi doar ne plimbăm. Nu vom strânge gunoi."



În schimb, Ion Doibani, care a venit să alerge în parc, nu a stat prea mult pe gânduri şi s-a apucat şi de treabă.



"Eu nu am ştiut de acţiunea aceasta dar am văzut un lucru foarte frumos. Mi-a plăcut că aici participă şi copiii mici. Ei învaţă de mici că trebuie să păstrăm curăţenia în oraş."



"Curăţenia ţine nu doar de autorităţi, dar ţine şi de fiecare om în parte. Dacă odată va participa la salubrizare, poate după aceia dacă va ieşi la picnic nu va arunca, va strânge totul din urma sa", a spus viceprimarul oraşului, Nistor Grozavu.



"De câte ori trebuie făcută curăţenie? Zilnic, până se vor învăţa cei maturi că nu trebuie să arunce. Alături de mine este feciorul cel mai mare. Intenționat l-am luat să vadă şi să nu arunce şi el", a spus pretorul sectorului Râşcani, Nicolae Balaur.



Pentru colectarea deşeurilor din toată ţara au fost achiziționați 90 mii de saci şi 60 mii de mănuşi.



"Victimele acestei poluări pot fi vecinii noştri, prietenii şi cunoscuţii noştri, putem fi chiar noi", a spus coordonator naţional, Taisia Camenşic.



În cadrul campaniei vor fi implicaţi 100 de mii de voluntari, care vor strânge până la 1400 de tone de gunoi.