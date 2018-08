În mesajul de rămas bun, McCain l-a atacat pe Trump și i-a ales pe Bush și Obama să țină discursuri la funeraliile lui

Înainte de a muri, senatorul John McCain a scris un ultim mesaj care a fost citit public luni și în care spune că "A trăit și a murit mândru că a fost american" și își exprimă speranța că țara va trece peste actuala situație grea în care se află, mai puternică decât înainte. În mesajul său l-a atacat voalat pe președintele Donald Trump, transmite libertatea.ro.

Presa americană scrie că McCain i-a ales pe Barack Obama și George W. Bush – cei doi bărbați care l-au oprit în drumul său de a ajunge la Casa Albă – să țină discursuri la funeraliile sale și nu a dorit ca președintele Donald Trump să fie prezent.

Dacă aceste planuri se vor realiza, McCain va trimite un mesaj clar, final, către Trump, că nu este de acord cu comportamentul său, lucru pe care l-a spus de câte ori a avut ocazia atunci când trăia.

Se pare, așadar, că rivalitatea dintre senatorul de Arizona și președinte merge și dincolo de mormânt.

Iată câteva dintre cuvintele pe care le-a scris John McCain în ultimul său mesaj lăsat înainte de decesul său:

"Compatrioții mei americani, pe care i-am slujit cu recunoștință timp de 60 de ani, si mai ales compatrioții mei din Arizona, vă mulțumesc că mi-ați dat privilegiul de a vă sluji și pentru o viață plină de satisfacții pe care această slujbă mi-a permis să o duc, fie că a fost vorba de uniforma militară sau de serviciul public. Am încercat să slujesc țara în mod onorabil, am făcut greșeli, dar sper că iubirea mea pentru America să cântărească mai mult decât acestea.

Am observat adesea că sunt cea mai norocoasă persoană de pe pământ, mă simt așa chiar și acum, pe măsură ce mă pregătesc de sfârșitul vieții mele. Mi-am iubit viața, toată, am avut destule experiențe, aventuri și prietenii pentru zece vieți satisfăcătoare și sunt foarte recunoscător. Ca și majoritatea oamenilor, am și regrete, dar nu aș schimba nicio zi din viața mea, fie că au fost vremuri bune sau rele, cu cea mai bună zi din viața celorlalți.

Am trăit și am murit mândru că sunt american. Suntem cetățeni ai celei mai mari republici din lume, o națiune a idealurilor, nu a sângelui și a pământului. Am ajutat să eliberăm mai mulți oameni de tiranie și sărăcie decât oricând în istorie. Am dobândit mare bogăție și putere în acest proces.

Acum zece ani, am avut privilegiul de a mă recunoaște înfrânt în alegerile pentru președinție. Vreau să-mi sfârșesc acest rămas-bun către voi exprimându-mi credința în americani, credință pe care am simțit-o atât de puternică în acea seară.

Nu vă lăsați deznădăjduiți de dificultățile actuale, ci credeți mereu în promisiunea și măreția Americii, pentru că nimic nu este inevitabil aici. Americanii nu renunță niciodată, niciodată nu ne predăm, niciodată nu ne ascundem de istorie. Noi facem istoria.

Adio, americanii, Dumnezeu să vă binecuvânteze și Dumnezeu să binecuvânteze America."

Senatorul de Arizona, John McCain a murit după ce a fost diagnostificat în vara anului 2017 cu glioblasfom, o formă galopantă de cancer pe creier. Fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2008 avea 81 de ani era considerat un erou al războiului din Vietnam, unde a fost prizonier timp de cinci ani.