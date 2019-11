IN MEMORIAM MIHAI CURAGĂU. Colegii actorului vor să-i dedice un monument în faţa teatrului Satiricus

Cinefilii au avut prilejul să revadă ultima peliculă în care s-a filmat celebrul actor Mihai Curagău. Filmul „Miliard”, creat de producătorul Sergiu Cumatrenco a fost prezentat ieri publicului. Evenimentul a adunat zeci de admiratori ai creației maestrului, care au putut dona bani pentru edificarea unui monument în memoria actorului.



Filmul „Miliard” a fost prezentat în premieră în 2018, la doi ani de la decesul marelui actor. Atunci, producătorul peliculei, Sergiu Cumatrenco, împreună cu actorii Teatrului Municipal „Satiricus”. au decis să colecteze 200 de mii de lei, suma necesară pentru instalarea unui monument în memoria actorului.



”Din păcate maestrul nu a reușit să vadă ultimul film în care s-a jucat și ne-am gândit ca să păstrăm memoria cât mai mult posibilă, ca și tânăra generație să cunoască acest om, să întemeiem un memorial, care va prezenta statuia maestrului din bronz. Statuia va avea un QR cod. Astfel, orice turist va avea posibilitate să scaneze și să afle informație despre această personalitate”, a spus SERGIU CUMATRENCO JR.



Timp de un an, aceştia au reușit să adune mai mult de jumătate de sumă. Colegii actorului susțin că, vor face tot posibilul ca să instaleze două monumente.



”Noi suntem legați din 90 cu domnul Curagău și este cea mai importantă persoană pe care am avut-o în Teatrul Național „Satiricus” și avem două idei, la cimitirul Armenesc, unde așteptăm să se așeze pământul și să facem un monument așa cum fac toții și unul vrem artistic, aici în fața teatrului”, a zis ALEXANDRU GRECU, directorul artistic al Teatrului „Satiricus”.



Admiratorii actorului afirmă că vor susține proiectul.



”Acest actor pe parcursul a 20 de ani a fost actorul meu de suflet. Păcat că nu este între noi, dar a lăsat o urmă frumoasă pe pământ. Este un pas frumos și eu tot am să susțin acest gest de finanțare a acestui bust, ar fi bine odată cu vara să fie și bustul instalat.”



Mihai Curagău s-a născut în data de 15 august 1943, în satul Bălănești din raionul Nisporeni. Acesta a urmat studii de actorie de teatru şi film la Institutul de Arte "Gavriil Musicescu" din Chişinău. A debutat în calitate de actor de film în anul 1967, cele mai celebre fiind rolurile în filmele "Polobocul", "Dănilă Prepeleac" şi "Văleu, văleu, nu turna!". Din anul 1993 s-a transferat la Teatrul "Satiricus" din Capitală, unde a activat până la sfârşitul vieţii.



"E chestia ca să trăieşti momentul, nu ca să faci comedie şi întorsături, dar să trăieşti momentul şi atunci, spectatorul primeşte tot."