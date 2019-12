ÎN MEMORIA MARELUI MAESTRU: Turneul internaţional a strâns peste 300 de judocani

Competiţie de anvergură la Chişinău! În sala Polivalentă a avut loc cea de-a şaptea ediţie a turneului internaţional de judo în memoria antrenorului emerit al Republicii Moldova, Vasile Luca. Peste 300 de sportivi din 11 ţări şi-au măsurat puterile pe tatami. La întrecere au concurat cadeţii născuţi între anii 2002 şi 2005.



"Scopul meu este să fiu din nou primul. Vreau să demonstrez asta iarăşi. Este foarte important, deoarece este ultima mea competiţie pe vârstă mai mică până la 18 ani şi este un start foarte bun pentru noul an", a spus judocanul Republica Moldova, Alin Bagrin.



"Consider că sunt într-o formă fizică bună. Sunt pregătit şi m-am antrenat mult. Recent am devenit medaliat cu bronz la Cupa Europei. Este un an reuşit. În vară am devenit campion la turneul Combat Games", a spus judocaul Ucraina, Evghenii Goncearco.



Unul dintre obiectivele organizării competiţiei este identificarea judocanilor talentaţi, care vor reprezenta ulterior ţara noastră la turnee internaţionale.

"Să avem posibilitatea să depistăm copii ca să mergem în continuare la Olimpiadă nu doar din 2020, dar şi pentru următoarele Jocuri Olimpice. De acum să începem pregătirile. Putem spune că este o competiţie pe cinste, puternică", a spus preşedintele FM de Judo, Andrei Golban.



Vasile Luca a fost antrenor emerit al Moldovei decorat cu ordinul Gloria Muncii şi Ordinul de Onoare. Cariera şi-a început-o cu aproximativ 45 de ani în urmă. În 1972 a început să lucreze la liceul Sportiv Republican, unde a crescut mai multe generaţii de judocani.



"Este o mare personalitate. E un antrenor, care a educat pe durata a 40 de ani de activitate pedagogică foarte mulţi campioni europeni, campioni ai Uniunii Sovietice, campioni ai diferitor turnee internaţionale şi participanţi la Jocurile Olimpice", a spus secretarul de stat MECC, Ion Gheorghiu.



Vasile Luca a decedat pe 2 februarie 2012 la vârsta de 75 de ani.