În martie, primii dăunători încep să atace livezile. Ce recomandă specialiştii

foto: publika.md

Primăvara se trezesc la viaţă şi dăunătorii culturilor agricole. În luna martie, când vremea se încălzeşte, fermierii trebuie să fie precauţi şi să facă tratamentele necesare. În caz contrar, producţia se va diminua drastic.



Antreprenorul Igor Ivanov din raionul Orhei deţine sute de hectare de cireşi, piersici şi meri. Fermierul spune că deja a început examinarea pomilor.



"În perioada când se dezmugureşte apare gărgărița murgurilor în special la cultura mărului, iar la celelalte culturi cum ar fi caisul, piersicul în perioada dată apare gândacul păros, un gândac care atacă floarea. Pentru asta se folosesc un ansamblu de procedee agrotehnice", a spus producătorul agricol, Igor Ivanov



Primele tratamente se fac împotriva ciupercilor, iar pentru aceasta se utilizează fungicide pe bază de cupru. Fermierul susţine că acest an se arată a fi unul prielnic pentru sectorul agricol.



"Din punct de vedere agronomic se arată un an destul de favorabil, perioada aceasta de fluctuaţii între temperaturi joase, calde, duce la distrugerea unor părţi a dăunătorilor", a spus producătorul agricol, Igor Ivanov.



Gospodarii de la sate au însă alte metode de protecţie a culturilor agricole.



"Trebuie numai decât să-i pui fier la rădăcină şi la copac şi la vie. Fier, ţinte ruginite. Omoară bolile şi via şi copacii mai bine rodesc."



"Noi cartofii cu otrăvuri nu-i dăm. Noi avem un vas şi mătura şi îi măturăm pentru că toate stropiturile sunt otravă. "



Specialiştii ANSA au realizat un studiu, iar în baza rezultatelor obţinute, au lansat un ghid ce conţine informaţii despre insectele şi bolile care pot afecta culturile agricole în această primăvară. Pronosticul costă 80 de lei.



"Avem dăunători de spectru foarte larg , avem dăunători ca insecte, ca boli bacteriene, avem dăunători boli micotice. Anume despre aceşti dăunători şi la fiecare cultură este separat, noi le prezentăm în pronostic", a spus şefa Direcţiei Protecţia Plantelor, ANSA, Svetlana Lungu.



Specialiştii recomandă agricultorilor să trateze şi seminţele înainte de sădire, iar dacă deja s-au pomenit cu plantaţiile afectate să apeleze la instituţiile abilitate.