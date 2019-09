În magazine vor fi rafturi dedicate exclusiv produselor modificate genetic. Ideea ar putea deveni lege în scurt timp după o discuție în cadrul Comisiei parlamantare agricultură și industrie alimentară.

Membrii comisiei au descoperit că importatorii neglijează anumite reguli, cum ar fi ca 10% din ambalaj să conțină inscripția că produsul este modificat genetic.



"De ce anume 10 procente? Ca consumatorul să aibă o informaţie destul de clară dacă îţi asumă riscul să consume acel produs sau nu, are nevoie de aşa produs, sau nu are nevoie de aşa produs", a spus Radu Mudreac, preşedintele comisiei.



Într-o lume a globalizării, brand-urile internaționale au umplut magazinele din lume cu produse modificate genetic. Moldova nu este o excepție. Pe rafturile supermarketurilor din Capitală găsite ciocolate, semifabricate și chiar hrană pentru copii modificată genetic.

Partea proastă a lucrurilor este că nu prea avem de ales, în condițiile în care pe multe dintre produse informația despre conținut lipsește. Conform legii, informația privind norma de OMG trebuie să ocupe cel puțin 10% din suprafața etichetei, lucru care nu este respectat de unii agenţi economici.

În cadrul şedinţei, membrii Comisiei agricultură și industrie alimentară a Parlamentului au constatat că mai multe produse care se regăsesc pe rafturile magazinelor nu au primit avizul Comisiei naţionale privind biosecuritatea alimentelor.



"Restul produselor alimentare care sunt plasate azi pe piaţă cu adaos de produse genetic modificate şi nu sunt etichetate nu au avizul Comisiei, asta vreţi să confirmăm", a spus Radu Mudreac, preşedintele comisiei.



Potrivit directorului adjunct al ANSA Ela Malai, în magazine ajung astfel de alimente din motiv că agenţia nu dispune de laboratoare speciale prin care ar putea preleva probe din ele.



"Am prelevat probe şi am transmis în laboratorul din Italia mă refer aici la cereale la sosul de soia, la făină, la produse din porumb. O probă costă 1800 de lei pentru analiză, dar când o trimitem în italia, 100 de euro, plus drumul şi cazare, deci este destul de scumpă această depistare a OMG-ului", a spus Ela Malai, director general adjunct ANSA.



Responsabilii ANSA spun că în curând, vor efectua controale în magazinele din ţară pentru a identifica produse modificate genetic, care depăşesc norma admisibilă. Produsele modificate genetic sunt cele la care materialul genetic a fost modificat într-un mod nenatural folosindu-se tehnologii de recombinare a ADN-ului. Alimentele sunt obţinute din plante ale căror seminţe au fost modificate genetic.

Deşi reprezintă un pericol pentru sănătate, aceste alimente nu sunt interzise, prin lege, să fie importate în ţară. Autoritățile afirmă că nu dispun de statistici care ne-ar informa despre importurile și, respectiv, consumul de produse modificate genetic în Republica Moldova.