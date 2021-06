În lotul naționalei Croației se regăsește și Bruno Petkovic, un fotbalist de la Dinamo Zagreb

În lotul naționalei Croației, alături de staruri de la Real Madrid, AC Milan, Inter sau Chelsea Londra, se regăsește și Bruno Petkovic, un fotbalist de la Dinamo Zagreb, dornic și el de afirmare la un turneu major.



Atacantul, văzut drept înlocuitorul celebrului Mario Mandzukic și născut în orășelul Metkovic, spune că pasiunea pentru fotbal a apărut la o vârstă fragedă.



„Când aveam timp liber, mereu jucam fotbal pe câmp sau în stradă, iar pe post de poartă foloseam niște bucăți de lemn. Eram mereu acolo, la școală sau la antrenament, dar fotbalul întotdeauna a fost parte a vieții mele. Nu am avut un moment concret în care am conștientizat că voi deveni jucător profesionist. Totul a fost în ADN-ul meu”, a declarat Petcovic.



Petkovic avea 12 ani, când a plecat din localitatea de baștină. A parcurs peste 500 de kilometri și a ajuns la Zagreb, unde și-a încercat forțele la școlile de fotbal a mai multor cluburi.



„Am avut nevoie de timp ca să mă adaptez, mai ales că eram departe de familie. Mi-a fost mult mai ușor când au venit și ei mai aproape de mine. Plecarea mea în Italia nu a fost atât de dificilă cum a fost cea în Zagreb dintr-o localitate din provincie.

Sunt fericit că am făcut această alegere. Așa am devenit un jucător profesionist și mi-am creat personalitatea”, a spus fotbalistul croat.



În anii următori, Bruno a jucat în Italia, la cluburi din Serie A și ligile inferioare, dar nu s-a adaptat acolo. A revenit la Dinamo Zagreb în 2018, unde s-a regăsit cu adevărat. În trei sezoane a marcat 39 de goluri și a dat 33 de assist-uri. Astfel, a stârnit interesul selecționerului Zlatko Dalic, care l-a convocat în 2019, pentru un meci cu Azerbaidjan din preliminariile Campionatului European.



„Acela a fost momentul pe care mi-l imaginam de multe ori. Am visat la asta în ultimii 15 ani, iar atunci când s-a întâmplat, am rămas stupefiat. Nu știu de unde să încep ca să descriu emoțiile”, a mai spus Petcovic.



Petkovic a marcat patru goluri în 7 meciuri din preliminarii, iar acum vrea să impresioneze și la Euro 2020. Croația a cedat în partida cu Anglia și este motivată la maxim să bată Cehia.

Partida se va juca astăzi, de la ora 19:00, pe stadionul Hampden Park din Glasgow și va fi transmisă în direct de PRIME, unde va fi comentată în limba română și de CANAL 3, având comentariul în limba rusă.