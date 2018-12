În locul lor trimit acasă colete. De sărbători, moldovenii din străinătate trimit mii de pachete în ţară

Sărbătorile de iarnă bat la uşă, iar moldovenii care muncesc în străinătate trimit mii colete în ţară, pentru cei dragi. La punctele de primire, în aceste zile, oamenii stau la coadă ca să primească pachetele pline cu bunătăţi. Pentru ca să le mai aline dorul de casă, rudele le trimit la schimb vin de casă, dulciuri, fructe moldoveneşti, murături şi chiar haine.

Aşa arătau astăzi punctele de primire a coletelor, adevărate furnicare. Oamenii abia aşteptau să vadă ce le-au trimis rudele.



"Dulciuri, ceva panettone care la noi acum sunt foarte vestite, şi mă rog şi altele", a spus o femeie.



"Nu ştiu ce este în pachet. Soacrei mele i-au trimis pachetul, nu mie. Poate să fie ceva dulciuri, altceva nu ştiu ce poate fi", a declarat un bărbat.



Şoferii spun că în preajma sărbătorilor a crescut simţitor numărul coletelor trimise din străinătate.



"Foarte multe, acum în prag de sărbători vin tare multe. Panettone, macaroane trimit moldovenii de peste hotare în ţară", a spus un șofer.



"Toată lumea care solicită colete, ducem la toţi... în toată săptămâna, marţi şi miercuri. Începând cu mâncarea, încheind cu băutura şi multe altele",a completat un alt șofer.



De sărbători, moldovenii de peste hotare aşteaptă şi ei bunătăţi de acasă. Maria Andrus, în fiecare an, de Crăciun, pregăteşte un colet special pentru cei dragi.



"Avem copii (peste hotare), avem nepoţi, avem surori şi le trimitem câte un cadou de anul nou. Am trimis o sticlă de vin, am trimis scrumbie, am trimis un kg de brânză, prune uscate şi câte un cadou de anul nou", a spus Maria Andrus, locuitoare a Capitalei.



Şi alţii au avut grijă ca să le trimită rudelor tot felul de bunătăţi.



"Roşii murate trimitem la fini."



- Găini care le-am crescut la mine în grădină. Plapume, câteva haine calde pentru copii.

- Dulciuri, poate?

- Dulciuri tare multe.



"Trimitem aşa o scrumbie că la noi e mai gustoasă, o bucăţică de salam de casă şi o sticlă de şampanie. Să facă sărbătorile şi să simtă mirosul sărbătorilor de acasă", a menționat o femeie.