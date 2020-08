În loc să fie lichidată, groapa de gunoi neautorizată de la Bubuieci se extinde

Primăria Bubuieci şi Pretura sectorului Botanica al Capitalei adună promisiunile, la fel cum se adună deşeurile la groapa de gunoi neautorizată de pe malul râului Bâc. La sfârşitul lunii mai, am realizat un reportaj despre dezastrul ecologic din zonă, iar autorităţile locale urmau să elimine groapa de gunoi până în data de 31 iulie. După câteva zile de la expirarea termenului limită, deşeurile nu doar că nu au fost evacuate, dar s-au şi înmulţit.



Groapa de gunoi neautorizată din satul Bâc, comuna Bubuieci, a rămas practic neatinsă de la ultima noastră vizită. În zonă am găsit aceleaşi sticle, pachete, deşeuri menajere, resturi din construcţie şi pneuri uzate. Totodată, s-a extins suprafaţa gunoaielor de pe apa râului Bâc, precum şi cantitatea resturilor de construcţie depozitate în lunca acestuia. Localnicii spun că timp de două luni autorităţile nu au ridicat un pai.



"Au dat pildă că votaţi-mă, dar eu nu o să fac nimic pentru voi".



"Gunoiştea de aici s-a mutat în partea cealaltă. Şi nimic nu s-a schimbat, nimic. După ce s-a luat reportajul am văzut când au adus anvelopele, încă o maşină. Şi gunoiul îl aduce, clar lucru, tot râul Bâc"



"Tot aduc aici, cui nu-i lene, aruncă aici. Vin maşinile, le încarcă de pe nu ştiu de pe unde, şi le aduc, le aruncă tot acolo".



Am încercat să obţinem o explicaţie de la primarul comunei Bubuieci, Igor Moraru, însă acesta nu era la serviciu. L-am contactat telefonic, dar el a refuzat să ne ofere un interviu la cameră. Ne-a spus doar că terenul pe care sunt depozitate sute de tone de deşeuri este proprietate privată şi nu poate interveni pentru a soluţiona problema. Iar vicepretorul sectorului Botanica, Vitalie Jacot, ne-a declarat că reuşit să evacueze câteva camioane de pneuri.



VITALIE JACOT, vicepretorul sectorului Botanica: "S-au făcut trei rute de evacuare, dar pneurile peste noapte apar. S-a extins numărul lor, s-a extins zona unde ele sunt amplasate şi acum noi suntem preocupaţi de identificarea acestui agent economic."



În urma reportajului realizat acum aproximativ două luni, Pretura sectorului Botanica şi-a asumat angajamentul să evacueze pneurile uzate, iar primăria Bubuieci să contribuie la eliminarea gropii de gunoi, de pe un teritoriu privat, aflat pe celălalt mal al râului Bâc. Bazinul acvatic urma să fie curăţat în comun, iar ecologiştii le-au prescris autorităţilor locale un termen de peste două luni, care a expirat vinerea trecută. Şeful Inspecţiei pentru Protecţia Mediului din Chişinău, Lilian Munteanu, ne-a comunicat că inspectorii ecologici urmează să verifice în ce măsură autorităţile locale au respectat prescripția, iar ulterior vor anunţa dacă au fost sau nu aplicate amenzi.

