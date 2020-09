În livezile din ţară a început culesul merelor. Ce spun pomicultorii despre recolta din acest an (FOTOREPORT)

Forfotă mare în livezile din ţară, acolo unde a început culesul merelor. Din cauza secetei şi a grindinei din acest an, recolta va fi mai mică cu 20 la sută decât cea de anul trecut, iar la unele soiuri chiar şi cu 50 de procente.

Constantin Furculiţă din Racovăț, raionul Soroca, are o livadă de mere şi pere pe o suprafaţă de 50 de hectare. Deşi a investit mult efort, pomicultorul spune că anul acesta va avea o recoltă cu mult mai mică.

”Cu mult mai mică, asta ar însemna că la unele soiuri cu 40, 50 la sută. Anul trecut, în medie, am avut 50-55 tone per hectar. Anul acesta o să avem o roadă de 45 de tone per hectar. Sunt unele soiuri care au dat roadă, altele sunt foarte foarte slabe spre exemplu acesta de Golden.”, a spus pomicultorul, Constantin Furculiță.

Mai mult, el susține că seceta din acest an va afecta şi recolta din anul viitor.

”Factorul este seceta de anul trecut şi îngheţurile de primăvară. Ceea ce probabil ne aşteptăm şi la anul viitor la aceeaşi problemă, deoarece seceta din acest an va afecta şi recolta din anul viitor.”, a menționat pomicultorul, Constantin Furculiță.

De aproape o săptămână, în livada lui Constantin Furculiţă, zeci de oameni culeg mare, dar cu un ritm mult mai rapid, decât într-o livadă obişnuită, datorită unei combine performante.

”Acum zeci de ani culegeam printr-o metodă primitivă, cu scări, cu căldări, oamenii oboseau. Acum este cu mult mai uşor. Acum e o recoltare care are o calitate mai bună, merele pălesc aşa tare.”

”Desigur că-i mai uşor, e foarte bună această metodă. Mie îmi place.”

Potrivit reprezentanţilor Asociaţiei producătorilor şi exportatorilor de fructe ”Moldova Fruct”, în acest an recolta preconizată este de 500 de mii de tone de mere, cu 10 mii de tone mai puţin decât anul trecut. În piețele din țară, un kilogram de mere este vândut cu cel mult nouă lei. Cele mai multe mere, Republica Moldova le exportă în Rusia, România și Belarus. În ţara noastră sunt aproximativ 150 de producători de mere.