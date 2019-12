În lipsa lui Ion Chicu, la întrevederea săptămânală cu Dodon a venit Ion Ceban

Nimeni nu e de neînlocuit, nici măcar prim-ministrul. În lipsa lui Ion Chicu, aflat într-o deplasare externă, preşedintele Igor Dodon l-a chemat la şedinţa săptămânală a conducerii ţării pe edilul Capitalei, Ion Ceban. Şeful statului nu a oferit prea multe detalii despre subiectele abordate la discuţiile de la Reşedinţa de Stat.



IGOR DODON, preşedintele ţării: "Am avut o discuţie cu colegii din conducerea ţării. Cunoașteți că prim-ministrul este în deplasare la Strasbourg. De aceea am discutat cu doamna preşedinte al Parlamentului şi a venit şi domnul primar de Chişinău care a avut unele subiecte legate de unele proiecte de lege care sunt în Parlament".



Jurnaliştii au încercat să afle dacă, în cadrul discuţiilor cu Ion Ceban, şeful statului s-a interesat şi despre dragonul uriaş instalat în weekend, în Piaţa Marii Adunări Naţionale, subiect care a scandalizat locuitorii Capitalei.



"- L-aţi întrebat pe domnul Ceban şi despre acel dragon, reptilă din centrul Capitalei?

- Nu. Eu cred că nu este un subiect care trebuie discutat la şedinţa conducerii de vârf a ţării."



În schimb, Ion Ceban spune că a discutat cu preşedintele Dodon despre Târgul de Crăciun şi decoraţiunile din Piaţa Marii Adunări Naţionale. Pe lângă asta, au mai fost dezbătute şi alte subiecte, cum ar fi legislaţia în domeniul construcţiilor şi comerţul ambulant.



IGOR DODON, preşedintele ţării: "Am vorbit şi despre Târgul de Crăciun şi am zis să avem, cumva, o coeziune în acest sens, pentru ca acest concept să fie definitivat şi să avem o abordare în această privinţă."



Igor Dodon a anunţat că la sfârşitul săptămânii, în Parlament, vor fi discutate şi votate legile bugetului, printre care bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale şi bugetul asigurărilor în medicină.

În perioada 19 - 20 decembrie, preşedintele va întreprinde o vizită de lucru la Moscova, unde se va întâlni cu omologul său rus, Vladimir Putin, şi cu vicepremierul Dmitri Kozak. De asemena, şeful statului va discuta şi cu o serie de reprezentanţi ai companiei Gazprom, pe subiectul aprovizionării cu gaze naturale. În cadrul conferinţei de presă de astăzi Igor Dodon a părut dezamăgit de faptul că reprezentanţii presei sunt tot mai puţin interesaţi de aceste întruniri săptămânale.