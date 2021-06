În jur de 50 de câini şi stăpânii lor au participat la întrecere în Capitală

O cursă cu animale de companie a fost organizată în premieră în Capitală. În jur de 50 de câini şi stăpânii lor au participat la întrecere. Patrupezii de diferite rase și-au luat misiunea în serios, fiind încurajaţi de public."1,2,3 ... Start!"Cu muzică și bună dispoziţie, așa a început cursa animalelor în tandem cu stăpânii, organizată în Parcul Valea Morilor. Participanţii spun că au venit mai mult pentru socializare."Nu are importanță ce loc. Principalul e să participăm, pentru că este pentru prima dată, să arătăm pentru ceilalți că este bine și pentru socializarea câinilor, oamenilor. ""Ce promovez? Să iubim prietenii noștri patrupezi. Cu timpul dacă se vor organiza asemenea evenimente o să cunoaștem mai multe."Patrupezii au parcurs o distanță de un kilometru și jumătate. Câinele "Tilli" a ajuns primul la final. Stăpânul acestuia ne-a spus că și-ar dori să fie organizate nu doar curse simbolice."Noi am participat ca să nu câștigăm, doar că el așa aleargă, iar mie nu-mi rămâne decât să ţin pasul. La astfel de curse, regula de bază este să nu existe comunicare. Câinele a venit însoțit de stăpân și trebuie să lucreze doar cu el."Participanţii au trebuit să respecte şi regulile sanitare. Astfel, nu toţi doritorii s-au putut înscrie în cursă, însă mulţi dintre ei au rămas ca spectatori."De această dată nu am reuşit să ne înregistrăm, dar data viitoare numaidecât.""Noi suntem deja spectatori. O să vedem doar cum alții aleargă cu câinii."Potrivit organizatorilor, la întrecere au participat mai multe rase de câini."TĂIAT Acum este o cursă pentru amatori, pentru rasele de câini, avem o diversitate de animale de rase diferite."La finalul competiției, stăpânii au primit medalii dulci, iar patrupezii lor au fost răsplătiți cu hrană.