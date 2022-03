În incinta mai multor unităţi comerciale au fost instalate boxe, unde doritorii pot dona produse destinate ucrainenilor refugiați

Administratorii mai multor magazine din Capitală au decis să pună umărul la susţinerea refugiaţilor care continuă să ajungă în ţara noastră. În incinta unor unităţi comerciale au fost instalate boxe, unde doritorii pot dona produse care, ulterior, ajung în centrele de cazare a ucrainenilor.



''Este un call to action şi pentru ceilalţi agenţi economici care au această posibilitate, să o facă. Îndemnăm oamenii să lase produsele neperisabile şi cele de igienă personală.'', a declarat Cristina Aramă, PR manager reţea de magazine.



Unii moldoveni spun că obişnuiesc să pună săptămânal produse în boxele instalate.



''Am fost deja, noi regulat, săptămânal venim aici şi de fiecare dată lăsăm câte un produs.''



''În aşa situaţii toată lumea trebuie să se mobilizeze şi să ajute cu ce poate. Cine cu mâncare, cu cazare, cu transport.''



''Cel mai important e să fim solidari, iar ei să înţeleagă că nu sunt singuri, iar noi vom fi cu ei.''



Astfel de boxe de colectare a produselor sunt instalate în mai multe reţele de magazine.



''Dacă nu o să-i ajutăm noi, cine o să-i ajute? Ne imaginăm că noi dacă am fi în locul lor tot vom căuta undeva ajutor, eu cred că e normal.''



''Eu cred că da, lumea dacă are donează, cine are dă.''



''Evident că trebuie să fim solidari şi să ajutăm poporul ucrainean.''