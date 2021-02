În goană după cadouri. Îndrăgostiţii au intrat în febra cumpărăturilor pentru a-l întâmpina cum se cuvine pe Sfântul Valentin

" Cel mai mult s-au cumpărat inimioarele de ciocolată, acestea au fost top vânzări în această săptămână. Inimioarele de ciocolată care sunt de şapte tipuri, toate sunt diferite ca şi gust. Acum de 14 februarie avem inimile care sunt cu hibiscus spre exemplu, care sunt ceva mai exotic, ciocolată cu hibiscus ", a spus administratorul, Lucian Dicusar."Nu e numai inimă de ciocolată comestibilă, dar e o inimă în care poţi scunde un cadou. Chiar astăzi trebuie să vină după inimioara lui, am făcut o inimă albă şi am pus un inel. Nu ştiu dacă e cerere de căsătorie, nu vreau să spun detalii ca să nu divulg ideea lui.", a spus cofetarul, Andreev Lilia.''Le-am cumpărat pentru draga soţie. Acest buchet băieţelul o să-i dăruiască mamei şi asta eu. Pentru sfântul Valentin.''''Lalele o să cumpăr. Cred că este ceva neobişnuit şi acum este sezonul lor. O să cumpăr un număr impar nuştiu exact câte. Oricum preţul nu contează atât de mult.''''Am cumpărat flori pentru iubita mea. Lalele cumpăr în fiecare an de 14 februarie. Acestea sunt florile ei preferate.''O lalea costă 20 de lei, iar un trandafir tocmai 90 de lei.