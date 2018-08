În Germania, strugurii s-au copt mai devreme în acest an

Vremea extrem de caldă a dus la coacerea timpurie a strugurilor în Germania. În unele regiuni ale ţării, viticultorii au început deja culesul.

Oamenii spun că recolta din acest an este una bună şi calitatea strugurilor este ridicată. Totuşi, unele soiuri mai au nevoie de câteva săptămâni ca să se coacă.



"Am crescut lângă o podgorie, am 52 de ani, dar niciodată nu am început culesul ca anul acesta, în prima săptămână din august", a spus viticultorul, Mathias Wolf.



Potrivit Institutului German al Vinului, până acum, recordul era deţinut de anul 2007, când culesul strugurilor a început în data de 8 august. Viticultorii sunt însă mulţumiţi: ciorchinii sunt plini de boabe mari, zemoase, iar conţinutul de zahăr este optim.



"Deocamdată arată bine, dar următoarele săptămâni sunt cruciale, depinde dacă va ploua. Dacă va fi soare şi în următoarele săptămâni, vom vedea dacă vinul va fi bun, dar sunt toate condiţiile să avem un an bun" a spus viticultorul, Mathias Wolf.



Şi experţii spun că e nevoie de ploaie, pentru că unele soiuri se coc mai târziu.



"Anul acesta, vremea a fost foarte caldă, aşa că avem ciorchini foarte sănătoşi, dar ne trebuie puţină ploaie în perioada următoare, în caz contrar se usucă frunzele şi nu vom mai avea struguri de calitate", a spus purtătorul de cuvânt, Institutul German al Vinului, Ernst Buescher.



Oenologii consideră că vinurile albe germane vor fi foarte bune anul acesta. Verdictul va fi dat după fermentarea mustului. Prima producţie de vin va fi cea de Federweisser care are un conţinut de alcool de doar 5 - 6 grade.