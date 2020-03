În fiecare zi la datorie. Inspectorii patrulează intens spaţiile publice din țară

Iar de când autorităţile au restricţionat prezenţa cetăţenilor în locurile publice, poliţia este antrenată mai intens în patrulările stradale. Astfel, inspectorii au misiunea de a le explica celor care au chef de plimbare că trebuie să stea în casă. Dacă avertizarea verbală nu este eficientă, poliţiştii aplică amenzi.Inspectorul de patrulare, Gheorghe Moraru, din satul Lăpuşna, raionul Hânceşti, povesteşte că s-a trezit la ora cinci, ca să ajungă la timp în scuarul Catedralei Mitropolitane din Capitală."În parc eram la ora 07:00", a spus Gheorghe Moraru, inspector de patrulare."Este o zi călduroasă. Ne-am oprit câteva minute. Nu cred că este atât de grav ca toţi oamenii să sufere din cauza aceasta"."- De coronavirus aţi auzit?- Am auzit.- Ce? Ce este asta?- Şi o răspândesc acei din "Chitai" şi din Italia care umblă cu ....."."Pe loc nu putem sta, cetăţenii sunt diferiţi. Trebuie să ne apropiem la fiecare, să-i aducem la cunoştinţă, să patrulăm parcul şi să fim siguri că nu sunt zone aglomerate", a zis Victor Cauș, inspector de patrulare."- Cu câte persoane intraţi în contact zilnic?- Nu pot să vă spun un număr oarecare, dar cu foarte multe persoane", a zis Gheorghe Moraru, inspector de patrulare."Mergem de obicei pe la alimentare şi ne luăm, de exemplu, o plăcintă. Şi mâncăm o plăcintă", a zis Gheorghe Moraru, inspector de patrulare.La sfârşitul zilei de muncă, ajung acasă rupţi de foame, sleiţi de puteri şi măcinaţi de frica infectării cu noul coronavirus. Se tem nu doar pentru ei, dar mai ales pentru familiile lor. De exemplu, Victor Căuş este aşteptat acasă de soţie şi de copilul lor de numai trei luni."Intru în casă. Am lăsat hainele, am spălat bine mâinele cu săpun, faţa şi apoi intru în contact cu persoanele apropiate, familia", a declarat Victor Cauș, inspector de patrulare."Cetăţenii să ne înţeleagă să stea acasă şi noi suntem aici în stradă pentru ei, ca ei să fie bine", a zis Gheorghe Moraru, inspector de patrulare.