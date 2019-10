ÎN FEBRA CURĂŢENIEI DE TOAMNĂ. Peste 300 de oameni au participat la salubrizare

Peste 300 de oameni s-au mobilizat pentru a curăţa frunzele şi deşeurile din parcul "La Izvor" din sectorul Buiucani al Capitalei. Aceştia s-au adunat în cadrul unei campanii de salubrizare, organizată tradiţional, în ultima sâmbătă a lunii octombrie. Frunzele au fost adunate de unul dintre cele cinci aspiratoare noi, procurate pentru muncitorii din cadrul Direcţiei generale Locativ - Comunale.

"- Normal. - Este mai uşor? - Da este simplu, foarte simplu. - Cât timp vă ia să strângeţi o grămadă de frunze? - Depinde, cât de mare este. Un minut, două, poate trei."



Potrivit pretorului sectorului Buiucani, cele cinci aspiratoare stradale au fost cumpărate încă anul trecut, însă, până acum, nu au fost puse în funcţiune.



"Cantitatea de frunze care se adună în această mică remorcă, în mod normal trebuia să fie transportată cu cinci tractoare, cinci unităţi. Ceea ce înseamnă că economisim timp, economisim bani, or a transporta aer, scuzaţi-mă, dar este scump pentru noi."



"Strângem frunzele, facem grămăjoare şi văd că avem un dispozitiv nou, un aspirator pentru frunze, ne ajută."



"Este o muncă binevenită, este şi un sport la rândul lui, este şi pentru binele omenirii, să avem un parc curat."



"E o plăcere, doar facem curat pentru oraşul nostru iubit. Fiecare trebuie să-şi iubească oraşul unde trăieşte şi trebuie să aibă grijă de el, să facă curat şi să nu lase murdărie după sine."



Exemplul Capitalei a fost urmat şi de locuitorii suburbiilor. Astfel, localnicii din Ghidighici s-au echipat cu greble şi mături şi au ieşit la porţi să adune frunzele, care însă ajung la gunoi.



"Noi în fiecare zi mergem pe acest drum şi mie îmi pasă, îmi place să fie curat. Zic hai să ieşim şi noi, pentru că avem o zi în care găsim două ore în care putem ieşi şi face curat."



În pofida avertizărilor ecologiştilor, care spun că, în timpul arderii frunzelor, în atmosferă se elimină substanțe toxice, moldovenii continuă să le dea foc. Bunăoară, în localitatea Sireţi din raionul Străşeni, toamna continuă să miroase a fum înţepător.



" - Nu se poate, dap' ce eu am dat foc? - Credeţi că cineva din apropiere? - Păi, nu a mai venit unul din altă parte să dea foc aici la dânsul în drum."



"Sunt oameni care nu au ajuns la ideea că nu este bine să dăm foc frunzelor. Am înţeles de la copiii copiilor mici că au probleme atunci când se culcă, au usturime în gât."



Îmbucurător este faptul că sunt moldoveni nu ard frunzele, ci le folosesc drept îngrășămînte pentru sol.



"Pentru că este zi de weekend şi este perioada în care cad foarte multe frunze, eu desigur îmi ajut părinţii şi adunăm împreună toate frunzele. Le depozităm într-un loc anumit şi apoi aceste frunze, primăvară le utilizăm pentru îngrăşăminte solului", a declarat Aliona Ivanov, locuitoare a satului Ghidighici.



Potrivit specialiştilor, arderea frunzelor poate provoca nu doar incendii, dar şi intoxicaţii ale căilor respiratorii, afecţiuni ale sistemului nervos central şi chiar poate cauza cancerul.

Potrivit şefului adjunct al Inspectoratului Ecologic de Stat, Vadim Stîngaci, inspectorii de mediu vor face, săptămâna viitoare, razii prin sate pentru a-i identifica pe cei care dau foc la frunze. Potrivit legii, aceştia riscă amenzi de până la 1200 de lei.