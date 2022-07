În estul Ucrainei se dau lupte tot mai grele. Este extrem de dificilă situația din orașul Lisiceansk din regiunea Lugansk, deoarece, potrivit oficialilor ucraineni, bombardamentele neîncetate ale forțelor ruse fac imposibilă evacuarea civililor. Trupele ruse şi-au intensificat atacurile şi asupra regiunii Doneţk. Acolo deja nu mai există nicio așezare sigură, constată autorităţile ucrainene."Situația din Donbas rămâne cea mai gravă, extrem de dificilă. Superioritatea ocupanților este evidentă, au folosit deja totul din rezervele lor, pentru a ne lovi: regiunea Lugansk, regiunea Donețk. Sunt recunoscător tuturor celor care ne apără pozițiile în asemenea condiții. Este un adevărat eroism."Severodonețk a căzut, iar trupele ruse încearcă să preia controlul total asupra orașului vecin Lisiceansk, unde soldații ucraineni reuşesc să opună rezistenţă."Cred că întreaga infrastructură a oraşului Lisiceansk va fi distrusă, la fel ca cea din Severodoneţk. "Șeful Administrației Regionale din Lugansk, Serghei Gaidai, a declarat că trupele ruse distrug casă după casă, înconjoară treptat armata ucraineană şi atacă Lisiceanskul din sud și vest."Ruşii distrug tot ce le stă în cale. Dacă şi atunci când vor ocupa, într-un final, oraşul Lisiceansk, vor moşteni grămezi de moloz."Oamenii trăiesc zilnic cu sunetul bombelor și cu teama că pot oricând muri. În Lisiceansk au rămas aproape 15 mii de oameni. Unii se află practic non-stop în subsoluri şi sunt ajutaţi de voluntari, care le aduc mâncare şi produse de primă necesitate."Mă tem şi să vorbesc. E periculos. Doamne, pâine! Nu am mai văzut pâine de atâta timp. Am copt singură, dar am rămas fără făină.""Cine ştie vinovatul... Zelenski spune una, Rusia - alta. Nu ştii cine are dreptate. Nu am primit pensia de cinci luni. Nu ne plăteşte nici Zelenski, nici Rusia. Ne-au rămas ultimii cartofi şi gata."În timp ce unii refuză să-şi părăsească locuinţele, cei care au rămas fără acoperiş sunt ajutaţi de autorităţi să se evacuze şi deja nu mai speră că vor reveni cândva acasă."Am trecut prin atâtea grozăvii: bombardamente, atacuri cu rachete. Soţul meu nu a supravieţuit unui atac cu rachete Grad. A fost pur şi simplu spulberat. L-am îngropat în curtea casei. Militarii ne-au ajutat să ne evacuăm."Trupele ruse şi-au intensificat bombardamentele şi la Doneţk. Potrivit şefului administraţiei militare regionale ucrainene, Pavlo Kirilenko, atacurile sunt tot mai intense şi mai haotice. De la începutul războiului, numărul populaţiei s-a redus de cinci ori în regiune. Au rămas 340 de mii de civili dintr-un milion 780 de mii de oameni care locuiau cândva în regiunea Doneţk.