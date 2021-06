În doar un sfert de oră, grindina a distrus 80 la sută din culturile agricole din Cunicea, Floreşti

600 de hectare de plantaţii de căpșuni şi legume au fost distruse de grindină, duminică, în satul Cunicea din raionul Floreşti. În doar un sfert de oră, au fost nimicite peste 80 de procente dintre culturile agricole din localitate.



Agricultorii sunt disperaţi și spun că practic nu există şanse de a-şi salva recolta. Iar sutele de mii de lei pe care i-au investit pur şi simplu au fost spulberați de grindină. Fermierul Ilia Fedorciucov ne-a povestit că cel mai mult au avut de suferit plantațiile de căpșuni. Acum, singura ieşire din situaţie ar fi să vândă rămăşiţele pentru a le reutiliza.



"Grindina era de mărimea cireşelor şi ne-a distrus tot, nu au rămas nici frunzele, nimic. Am investit în jur de 10 mii de euro per hectar, pentru plantare, pentru un hectar am avut nevoie de 200 de mii de lei. De pe un singur hectar, pierdem cred că peste 15 mii de euro sau 300 de mii de lei", a declarat agricultorul Ilia Fedorciucov.



Anterior, agricultorul exporta recolta în Rusia, iar pentru anul 2021 planifica să-şi vândă producţia şi pe piaţa română.



"Din câte vedeţi aici, nu mai ştiu ce va mai rămâne şi nici nu ştiu dacă îmi voi recupera investiţiile măcar parţial", spune Fedorciucov.



Bărbatul spune că este nedumerit de activitatea serviciului antigrindină, care pur şi simplu a ignorat norul care se apropia de localitate.



"La noi aici în Cunicea este punct rachetar, nu departe de noi, dar nu ştiu de ce ieri nu au făcut nimic. Nu putem înţelege de ce, tot satul este şocat pentru că norul era destul de vizibil, dar nimic nu s-a făcut. Am sunat şi la serviciul unic 112 pentru că după grindină, vedeam că vin alţi nori mari", susţine agricultorul.



Drept răspuns, directorul serviciului antigrindină, Ion Garaba, ne-a comunicat că nu a fost posibilă lansarea rachetelor din cauza faptului că norul se afla în zona de frontieră. Pentru săteni, consecinţele grindinei sunt groaznice.



"Fiecare al doilea om se ocupă cu ceva, cu legumăria, cu livezile, cu căpşunile. Al doilea an am avut îngheţuri, acum avem ploi şi grindină. Lumea nu s-a aşteptat şi desigur că aşteaptă ajutor, de la Parlament sau măcar de la cineva", a declarat Garaba.



Și primarului localităţii, Tatiana Corniencova, a declarat că situaţia este una extrem de dificilă:



" Oamenii sunt foarte îngrijoraţi, nervoşi, pentru că au avut atâtea pierderi, pentru că asta ar înseamna un an de hrană. Oamenii au copii care învaţă, este o adevărată tragedie. Este Doamne Fereşte!"



Specialiştii spun că roada nu va mai putea fi salvată.



"Oamenii sunt cu ochii înlăcrimaţi, situaţia este foarte încordată, chiar alarmantă aş spune pe alocuri. Deja lupta va fi dusă pentru păstrarea culturii în întregime. Fructul deja nu este posibil", a declarat șeful Direcției Agricultură și Alimentație Florești, Veaceslav Tocan.

Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, ne așteaptă ploi cu descărcări electrice până la sfârșitul săptămânii în raioanele din nordul și centrul țării.