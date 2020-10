În doar două zile suma donată pentru reconstrucția Filarmonicii Naționale s-a majorat de peste zece ori

În doar câteva zile, donațiile pentru reconstrucția Filarmonicii Naționale au crescut de peste zece ori.

Astfel, dacă în data de 30 septembrie, pe contul Ministerului Finanțelor destinat donațiilor erau circa 31 de mii de lei, în data de 2 octombrie, pe conturile trezoreriale au fost încasate circa 433 de mii de lei și 62,64 euro.

Reamintim că, la data de 25 septembrie 2020, Ministerul Finanțelor a deschis 3 conturi pentru donații destinate reconstrucției Filarmonicii Naționale „Serghei Lunchevici”, în lei moldovenești, dolari americani și euro.

Rechizitele pentru efectuarea donațiilor:

1) În lei moldoveneşti

Beneficiar: Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova – Trezoreria de Stat

IBAN: MD09TRPAAA144111A01344PY

Codul fiscal al beneficiarului: 1006601000037

Banca beneficiarului: Ministerul Finantelor Trezoreria de Stat

Codul băncii: TREZMD2X

Destinaţia plăţii: Donații pentru reconstrucția Filarmonicii Naționale S.Lunchevici

2) În dolari SUA

Beneficiar: Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat

IBAN: MD44NBPAAP144121A01344PY

Codul fiscal al beneficiarului: 1006601000037

Banca beneficiarului: Banca Naţională a Moldovei

SWIFT: NBMDMD2X

Contul corespondent al BNM: Federal Rezerve Bank of New York, NY, SWIFT: FRNYUS33, account no. 021087125

Destinaţia plăţii: Donații pentru reconstrucția Filarmonicii Naționale S.Lunchevici

3) În EURO

Beneficiar: Ministerul Finantelor al Republicii Moldova – Trezoreria de Stat

IBAN: MD51NBPBBP144121A01344PY

Codul fiscal al beneficiarului: 1006601000037

Banca beneficiarului: Banca Nationala a Moldovei

SWIFT: NBMDMD2X

Contul corespondent al BNM: De Nederlandsche Bank N. V., Amsterdam, SWIFT: FLORNL2A, IBAN NL90FLOR0600126226, account no.060.01.26.226

Destinaţia plăţii: Donații pentru reconstrucția Filarmonicii Naționale S.Lunchevici