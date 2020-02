În culmea disperării: Drumul din raionul Cantemir a ajuns într-o stare deplorabilă

Locuitorii satelor: Vişineşti, Baimaclia, Bobocica, Ţolica, Şamalia şi Enichioi din raionul Cantemir au ajuns în culmea disperării. Unicul drum care leagă aceste localităţi de traseul principal este într-o stare deplorbilă. La fiecare ploaie sau ninsoare, tronsonul de peste 20 de km devine impracticabil. Pe de altă parte, autorităţile raionale spun că există un plan de reabilitare a drumului, dar...când se va întâmpla exact acest lucru, nu este clar.

Imagini cu drumul care arată ca un câmp după fiiecare ploaie, au fost postate pe o reţea de socializare de către un internaut, revoltat de situaţia, ce se repetă după fiecare ploaie. În astfel de zile, maşinile se împotmolesc în noroi şi oamenii nu mai pot ajunge dintr-o localitate în alta. Astăzi, când echipa noastră de filmare a venit să filmeze drumul, zeci de localnici au venit să-şi spună păsul.



"Zielele trecute, eu am venit de la lucru la 2 noaptea, a venit soţia să mă ia, şi s-a înglodat. Dar, aiştea, de la Cantemir, stau cu fălcile aşa, parcă-s scroafe."



"Drumul este îngrozitor. Nu-l curăţă."



Tiron Tudor este agricultor. Bărbatul ne-a povestit că, din cauza drumului, îi este greu să îşi vândă produsele.



"Când sunăm chiar nu vor să vină firmele care fac logistica, de parcă am fi la capătul pământului. Stăm uneori cu produsele, din cauza drumurilor, nimeni nu vrea să vină să încarce pâinea, strugurii, merele, pentru că e dezastru pe drumurile noastre", a spus locuitorul satului Enichioi, Tiron Tudor.



"Nu mai avem nicio ieşire din situaţie, nu se mai poate de mers pe aşa drum pe care îl avem noi şi plătim atâţia bani la stat, imposibil de mai mers. Nu ştiu cum mai departe o să fie, dar noi o să închidem aceste drumuri, până nu o să vină să ne clarificăm."



Autorităţile raionale spun că ştiu de această situaţie, dar...



"În anul 2015, coridorul dat a fost propus spre realizare în ADR Sud, însă, din lipsă de finanţe, s-a anulat. Ştiu precis că Admnistraţia de Stat a executat deja lucrările de proiect pentru reparaţia capitală a acestui drum, în variantă de asfalt şi sperăm că, în curând, drumul va fi construit", a spus şeful direcţiei Consiliului Raional Cantemir, Valeriu Mocanu.



Am încercat să discutăm despre această situaţie cu reprezentanţii Administraţiei de Stat a Drumurilor, însă directorul instituţiei, Gheorghe Curmei, nu ne-a răspuns la telefon.