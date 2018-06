În Croaţia după medalii! Luptătorii moldoveni se pregătesc de Campionatul Mondial, rezervat cadeţilor

În Croaţia după medalii! Cu acest gând se pregătesc luptătorii moldoveni de Campionatul Mondial, rezervat cadeţilor. Concursul se va desfăşura în oraşul Zagreb în perioada 2-8 iulie.

Această competiţie este cea mai importantă pentru Stanislav Novac. Luna trecută sportivul din satul Mereşti, raionul Hânceşti, a devenit vicecampion european. Turneul a avut loc în capitala Macedoniei, oraşul Skopje.



"De când am început să practic acest gen de sport, visam să particip la asemenea campionat şi să cuceresc medalia de aur. Acolo va fi foarte greu, însă voi încerca să depăşesc toate obstacolele şi să înving", a spus luptătorul, Stanislav Novac.



Radu Lefter este un alt lider al naţionalei noastre de lupte care vrea să facă o figură frumoasă în Croaţia.



"Trebuie să am încredere sută la sută, să lupt până la ultima secundă, să nu cedăm uşor. Sunt convins ca să cuceresc o medalie, deoarece am muncit zi de zi, la antrenamente nu am lipsit", a spus luptătorul, Radu Lefter.



"Băieţii sunt pregătiţi, sunt la un nivel înalt, sunt într-o formă bună, şi sperăm să aducem medalii", a spus antrenorul, Sergiu Chim.



Lotul naţional este format din 15 sportivi.