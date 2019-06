În circa 20 de ani, majoritatea cărnii de consum nu va mai proveni de la animale sacrificate

Carnea pe care oamenii o vor consuma în 2040 nu va mai proveni în cea mai mare parte de la animale sacrificate, ci va fi reprezentată de înlocuitori.

Un raport realizat de firma de consultanţă globală AT Kearney arată că,Astfel, genul de produse "Beyond Meat", o firmă finanţată de Bill Gates care produce în special burgeri vegetali care arată la fel ca cei din proteine animale, vor fi extrem de răspândite, potrivit The Guardian, citează descopera.ro