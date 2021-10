În Chişinău va apărea o nouă parcare publică gratuită. Vezi unde va fi amplasată

În Chişinău va apărea o nouă parcare publică gratuită. Aceasta va fi amenajată în perimetrul străzilor Albişoara şi Ismail, unde în prezent, conform autorităților locale, activează ilegal o piață auto. Asta deoarece, conform contractului, agentul economic care arenda pământul trebuia să amenajeze o parcare publică. După depistarea neregulilor, agentul economic a fost somat să elibereze terenul, iar contractul a fost întrerupt."Acel teren a fost transmis cu destinaţie exactă, cu destinaţie parcare publică. Putea să amenajeze, să încaseze 100,200,300 de lei pe lună la discreţia sa şi să o amenajeze ca o parcare publică. Încălcând acel contract, dumnealor au organizat, de fapt, un bussines de vânzare a automobilelor", a declarat viceprimarul Ilie Ceban.La rândul lui, administratorul afacerii ne-a spus că deţine toate actele care-i permit să vândă automobile. Bărbatul neagă că ar avea un contract direct cu autoritatea locală, ci a luat terenul în folosință prin intermediul unui intermediar."Nu am avut niciodată contract direct cu primăria. Contractul nostru mai este valabil până în anul 2023, autorizaţia de activitate este achitată până la sfârşitul anului", a spus administratorul parcării Serghei Cotea.Mai mult, administratorul parcării ne-a arătat contractul în care nu este menţionată obligativitatea agentului economic de a amenaja o parcare publică."Termenul de arendare de 0,419 ha din strada Albişoara, amenajare complexa a teritoriului cu organizare a unei parcări auto de serviciu. Nu mi s-au pus careva restricţii funcţionale. Noi nu am acaparat nimic ilegal. Totul este legal absolut. Acest teritoriu a fost permanent salubrizat de noi şi noi suntem dispuşi să-l oferim municipalităţii înapoi", spune administratorul.Contactat telefonic, pretorul sectorului Rîşcani, Vlad Melnic, ne-a spus că nu cunoaşte nimic despre actele pe care le-ar deţine agentul economic. Astfel, pretura îndeplineşte strict indicaţiile primite de la primăria Chişinău."Relaţiile funciare dintre agentul economic şi primăria sunt încheiate. Pretura a executat lucrările de evacuare a instalaţiilor de gard şi ale altor construcţii. Nu am văzut nici un document, poate fi orice document. Eu am poziţia primăriei şi pretura execută lucrările", susţine pretorul sectorului Rîşcani.Reprezentanţii Primăriei spun că mai examinează actele a încă cel puţin 30 agenţi economici în gestiunea cărora au ajuns terenuri municipale şi care nu respectă clauzele contractuale.