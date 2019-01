În Chișinău se va deschide primul centru de creație pentru studenții și absolvenții Academiei de Arte

În Chișinău se va deschide primul centru de creație pentru studenții și absolvenții Academiei de Arte, dar și pentru artiștii liber profesionişti și organizațiile din domeniul artei. Pe o suprafață de 900 de metri pătrați vor fi amplasate un atelier, o sală de mini-concerte, un complex expozițional şi o bibliotecă.



Construcţia centrului creativ are loc sub îndrumarea arhitectului Maxim Calujac. Potrivit planului, centrul situat în cadrul Academiei de Arte din Chișinău e alcătuit din două săli. Una se află la parterul imobilului din strada 31 august, iar a doua a fost construită de la zero în curtea aceleiași clădiri.



"Chiar elementele clădirii - ferestrele, tavanul - sunt soluții tehnice pentru scopurile inițiale. Este o funcție care în acest loc era dominantă - crearea spațiilor pentru conferințe, expoziţii", a spus Maxim Calujac, arhitect.



Viitorul centru va putea găzdui până la 600 de persoane.



"Pentru studenti vom avea oferte speciale, vom avea chiar acces gratuit in spatii deschise pentru coworking. Este de mentionat ca studentii din cadrul AMTAP vor fi prIvIlegiati pentru ca este spatiul oferit din partea academiei", a spus Viorica Cebușca, director executiv al centrului de creaţie



Majoritatea fondurilor pentru construirea centrului, 350 mii USD, au fost alocate de către Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională. Ministerul Educației, Culturii și Cercetărilor a contribuit cu 2 milioane de lei.



"Acest spatiul ofera mari opurtanitati, adica va fi dotat cu un echipament special, cu tehnica speciala, cu calculatoare, plotere. Tot ce este necesar viitorilor benefeciari, care vor benefecea cu acest spatiu", a zis Svetlana Plaținda, decanul Facultăţii de Arte Plastice, AMTAP.



În fiecare an, aproximativ 300 de tineri devin licenţiaţi ai Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice. O treime dintre ei devin artiști liber profesionişti și lucrează pe cont propriu. Studenţii actuali așteaptă cu nerăbdare deschiderea centrului.



Potrivit statisticilor, în prezent în industria creativă din Moldova lucrează aproximativ 40.000 de persoane.