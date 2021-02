În Chişinău s-a deschis un studio de fotografii care oferă 18 spaţii diferite şi o cameră a iluziilor optice. Cât costă o sesiune foto

Goana după like-uri pe reţelele de socializare a adus cu ea şi moda fotografiilor ieşite din comun. Şi acolo unde există cerere, vine şi oferta. În Chişinău s-a deschis un studio cu decoruri originale, unde amatorii de fotografii inedite au la dispoziţie 18 spaţii diferite cu fructe sau alte decoraţiuni uriaşe, o cabină roz de avion şi o cameră a iluziilor optice.

Cei mai încântaţi sunt copiii. Mirela Bradu şi colegii ei de clasă au venit pentru o sesiune foto.



"Această oglindă este foarte magică şi frumoasă. Mie îmi place, deoarece ea este o oglindă neobişnuită. ", a declarat Mirela Bradu, elevă.



"Eu cred că acesta este un loc foarte interesant, cu multe camere şi aşa nu mai este într-o nicio ţară.", a declarat Anastasia Cebanova, elevă.



"Eu am venit să fac poze şi să mă distrez.", a spus Xenia Chiţanu, elevă.



Părinţii care au ajuns acolo la insistenţa copiilor au fost încântaţi de experienţa trăită.



"Este ceva neobişnuit, în aşa locuri nu am mai fost, copilaşii o să facă multe poze, le place foarte mult, chiar este interesant, diferit, cu toate că spaţiile sunt mari, dar fiecare loc este atât de colorat."



Administratorii studioului spun că au primit şi vizita unor turişti din străinătate.



"Pe lângă locuitorii din Chişinău care ne vizitează zilnic, în weekend avem şi oaspeţi din România. Fac şi poze, fac video dar şi în scop distractiv de a ieşi cu copiii la ceva nou, ceva frumos. Ne-am inspirat de la muzeele din Europa, America, am selectat ideile care pot fi realizate la noi în ţară.", a declarat Andrei Cecan , fondator al întreprinderii.



Biletele de intrare sunt de 150 de lei pe oră în cursul săptămânii, iar în weekend, de 200 de lei pe oră, timp suficient pentru o sesiune foto inedită.