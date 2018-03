În ce filme a apărut Stephen Hawking. Vestitul fizician a murit de ziua Pi (VIDEO)

Stephen Hawking, fizicianul care a inventat teorii despre timp și spațiu și a devenit celebru pentru filozofia sa legată de umanitate și univers, nu a fost doar un om de știință de geniu ci și o forță a culturii pop. Prezența sa ca personaj în unele dintre cele mai celebre seriale de televiziune, animate sau nu, filmele și documentarele realizate despre viața sa, sunt dovezi ale faptului că Hawking a fost mult mai mult decât un om de știință.

CITEŞTE ŞI: Ziua Pi. Cum să memorezi 240 de cifre din numărul Pi. Metoda cea mai simplă (VIDEO)

Stephen Hawking a murit, marți noaptea, la vârsta de 76 de ani, a anunțat familia sa printr-un comunicat de presă. Dar, în afara faptului că a schimbat lumea pentru totdeauna, el va rămâne în memoria colectivă și pentru umorul său excelent folosit deseori în numeroasele sale apariții în filme și emisiuni TV, scrie libertatea.net.

Cel mai cunoscut film cu Stephen Hawking este fără îndoială ”The Theory of Everything”, biografia despre viața de familie a celebrului fizician și a soției sale Jane. Pentru rolul său din acest film, Eddie Redmayne a câștigat premiul Oscar pentru cel mai bun actor într-un rol principal în 2015. Hawking l-a ales personal pe Redmayne să joace rolul său în acel film, iar după câștigarea premiului Academiei, fizicianul l-a felicitat pe acesta.

Dar pe lângă acest film au fost făcute și altele despre viața lui. În 2004, Benedict Cumberbatch l-a jucat în filmul Hawking, realizat de BBC, iar în 1991, Errol Morris a regizat un documentar despre viața lui, numit “O scurtă istorie a timpului”, după titlul celei mai cunoscute cărți scrise de fizician.

Pe lângă filmele și documentarele realizate despre el, numele lui Hawking este menționat și în filme precum The Avengers, Laboratorul lui Dexter, Seinfeld sau Lost.

Iată o listă cu cele mai memorabile apariții ale fizicianului în filme

Simpsons

În 1999, Hawking a apărut la sfârșitul Sezonului 10, în episodul “Au salvat creierul lui Lisa”, salvând situația. “Am fost descris ca un personaj oarecum suprareal, cu puteri enorme”, a spus Hawking, notând că scriitorii show-ului au folosit cu siguranță un pic de licență artistică. “Trebuie să spun că nu-mi place pizza si sper ca nu voi folosi niciodată o mănuță de box. Deși uneori sunt foarte tentat”, a comentat cu umor apariția din serial.

Hawking a mai avut încă trei apariții în ”The Simpsons”, inclusiv într-un episod în care bea alcool alături de Homer Simpson și pare tentat să-i fure acestuia ideea că Universul este o gogoașă.

Futurama

A apărut, de asemenea, în serialul Futurama, realizat de creatorul familiei Simpson, Matt Groening. Într-un episod apare colaborând cu Al Gore pentru a găsi o metodă de protejare a continuumului spațiu-timp.

Star Trek: The Next Generation

Hawking a apărut ca o hologramă în ultimul episod din sezonul al șaselea al serialului. El juca poker alături de Isaac Newton și Albert Einstein.

The Big Bang Theory

Poate că cele mai cunoscute apariții au fost cele din sitcom-ul The Big Bang Theory. În total, Hawking a apărut în șapte episoade din acest serialfăcut camee în șapte episoade.

De altfel echipa din The Big Bang Theory a lansat și un mesaj pe Twitter la scurt timp după ce s-a anunțat trecerea în neființă a fizicianului, mulțumindu-i pentru inspirație și spunând că au fost onorați să lucreze cu el.

Lista completă a filmelor serialelor și documentarelor în care a apărut Stephen Hawking:

A Brief History of Time (1992)

Stephen Hawking’s Universe (1997)

Hawking – BBC (2004) cu Benedict Cumberbatch în rolul său

Horizon: The Hawking Paradox (2005)

Masters of Science Fiction (2007)

Stephen Hawking and the Theory of Everything (2007)

Stephen Hawking: Master of the Universe (2008)

Into the Universe with Stephen Hawking (2010)

Brave New World with Stephen Hawking (2011)

Stephen Hawking’s Grand Design (2012)

The Big Bang Theory (2012, 2014 și 2017)

Stephen Hawking: A Brief History of Mine (2013)

The Theory of Everything (2014) cu Eddie Redmayne în rolul său

Genius by Stephen Hawking (2016)