ÎN CĂUTAREA TALENTELOR. A început etapa de audiții a proiectului ”Voices”

Organizatorii vor selecta 100 de copii care până anul viitor vor susține cinci concerte alături de Moldovan National Youth Orchestra. Prima zi de casting a avut loc la Călărași."Eu mă simt fericită, dar totodată şi emoţionată pentru că am emoţii. Visul meu este să ajung o vedetă ceva, un muzician mare."”Mă simt foarte emoţionată şi doresc cât mai repede să cânt.”"Mi-a plăcut foarte mult, aveam multe emoţii, aşteptam cu nerăbdare. Este primul concurs la care particip.""Ideea e că ei o să jurizeze din punct de vedere a profesioniştilor, eu din punctul de vedere al omului din mass-media, pentru că pe lângă ceea ce poţi, trebuie să şi transmiți emoţie.", a declarat Lilu Ojovan."Să fie pasionaţi de muzică, nu neapărat să fie aprofundați în muzică, plus la asta proiectul reflectă o diversitate a republicii Moldova.", a menţionat Adriano Mariano, fondatorul a Moldovan National Youth Orchestra.Proiectul se desfăşoară pentru al treilea an consecutiv. Partenerii media ai evenimentului sunt Publika TV, Publika FM, Muz FM si Russkoe Radio Moldova.