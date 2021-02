În căutarea răufăcătorilor. Primăria din Cărpineni oferă recompensă în schimbul informațiilor despre persoanele care au vandalizat monumentele din cimitir

"Acestea erau căzute aşa. Sigur că este regretabil. Aşa ceva nu are nicio explicaţie şi nicio logică.", a spus locuitorul satului Cărpineni, Petru Pascaru."Eu am venit pentru că am şi eu părinţi aici înmormântaţi, am socrii şi am venit să văd."."Aici sunt cuscrii noştrii. O mers pe aici prin cărare, ia uite-te, au venit din colo din deal până în vale ce au putut, dar ce le încurca? ""Nu e normal de loc, aceştia sunt nişte necărturari. Cu regret, dar asta nu e frumos ce au făcut.""Noi pe rol avem mai multe dosare acum la instanţa de judecată şi avem nişte proprietăţi care au fost luate prin acte false şi întoarse localităţii. Am fost cumva atenţionat că urmează nişte acţiuni, dar nu m-am gândit niciodată.", a spus primarul localităţii Cărpineni, Ion Cărpineanu."Posibil să fie o faptă intenţionată. Trebuie traşi la răspundere şi pagubele să le achite.", a spus locuitorul satului Cărpineni, Dimineţ Sergiu."La moment sunt câţiva suspecţi, se audiază, se investighează pentru ca să depistăm persoanele răufăcătoare. Sau va fi pornit un proces penal sau va fi contravenţional.", a spus ofiterul de presă IP Hînceşti, Cristina Vicol.Săptămâna trecută şi cimitirul din satul Mărdăreuca, raionul Criuleni, a fost vandalizat.16 cruci au fost furate şi urmau să ajungă la un punct de colectare a metalului uzat. Suspecții au fost reținuți în flagrant delict și vor fi cercetați penal pentru faptele lor.