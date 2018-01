ÎN CĂUTAREA DREPTĂŢII. În 2017, consumatorii păgubiţi au primit 2,6 milioane de lei

Moldovenii care s-au plâns anul trecut pe calitatea serviciile prestate au primit despăgubiri de 2,6 milioane de lei.

Cel mai des, oamenii sunt nemulţumiţi de produsele cumpărate şi de serviciile hoteliere prestate în vacanţă. Printre cei care şi-au făcut dreptate se numără şi această femeie din Hânceşti, care nu a dorit să-şi divulge identitatea.

Ea susţine că timp de trei luni a fost dusă de nas de o firmă care trebuia să-i livreze mobilă pentru bucătărie.



"Mi-au promis că în 50 de zile lucrătoare îmi fac mobilierul, inclus şi bucătăria.Mi-au cerut pentru bucătărie avans 1.600 de euro şi le-am dat fără nici o problemă. "



Ulterior, femeia a renunţat la marfă şi a sesizat Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor.



"Acolo mi-au spus că în timp de 30 de zile o să mă sune.Mi-au adus o sumă, 700 de euro mi-au adus. Am stabilit noi între noi ca să îmi aducă suma de 900 de euro până pe data de 28 februarie 2018."



Iar Oxana Groza din Capitală a sesizat inspectorii, după ce a cumpărat un telefon mobil în care nu puteau fi setate limbile română sau rusă.



"Am umblat la magazin că avem aşa problemă, adică dorim rusa, româna, ceva mai aproape de noi. Telefonul era preconizat din start pentru piaţa chinezească. Am scris o reclamaţie la Agenţia de Protecţia Consumatorului. Mi-au fost returnaţi banii. În jur la şapte mii de lei", a spus consumatorul Oxana Grozu.



"70 la sută din petiţii sunt rezolvate în favoarea consumatorilor. În 20 la sută dintre cazuri, consumatorii nu au putut să aducă acte doveditoare.În zece la sută, nu aputut fi dovedită vina agentului economic", a spus specialistul principal comunicare cu mass media APC, Corina Gaiu.



În 2017, Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor a recepţionat 2500 de petiţii, cu 17 la sută mai multe decât în 2016.