În căutare de senzații tari prin Siberia. Un ciclist era să moară înghețat în cort la -50 de grade Celsius

В Магадан по трассе в -50 едет испанец. На велосипеде В Магаданской группе WhatsApp "Весьма. Ягоднинский район" читатели скинули фотографии и видео путешественника, который едет в Магадан. На фото мужчина в зимней одежде путешествует на велосипеде по заснеженной трассе. По предварительной информации, которую удалось о нем собрать, велосипедиста зовут Маркус, он из Испании, решился на экстремальное путешествие в Магадан зимой по колымской трассе. Чуть позже появилось видео, на котором испанца в палатке будят местные жители и предлагают подвезти до города Сусумана. Судя по всему, по-русски иностранец не говорит. "Весьма" просит связаться с редакцией людей, что-либо знающих о путешественнике по тел. 8-964-455-27-32.