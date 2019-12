În căutare de hrană: Zeci de urşi polari au coborât într-un sat din estul extrem al Rusiei

Peste 50 de urşi polari au coborât într-un sat din nordul îndepărtat al Rusiei în căutare de hrană, după ce în aceeaşi regiune a fost surprins un urs însemnat cu denumirea unui faimos tanc rusesc din al Doilea Război Mondial, relatează BBC.



Activităţile publice au fost suspendate şi şcolile sunt păzite în satul Ryrkaypiy, din regiunea Chukotka, după ce reprezentanţii programului de patrulare au spus că au numărat 56 de urşi, adulţi şi pui, care arătau slabi şi înfometaţi. Ecologiştii pun îndepărtarea urşilor de habitatul lor din Cape Schmidt (situat la 2.2 de kilometri de sat) în seama schimbărilor climatice, întrucât vremea fost neobişnuit de caldă în regiune. Alţi experţi spun că vizitele urşilor au devenit atât de frecvente că satul de aproximativ 700 de locuitori ar trebui evacuat, scrie adevarul.ro

„Dacă gheaţa era suficient de solidă urşii sau cel puţin o parte dintre ei ar fi plecat deja către mare pentru a vâna foci sau iepuri de mare”, a spus expertul WWF (World Wide Fund for Nature) Mikhail Stishov menţionând că în regiune temperaturile au fost neobişnuit de man.



Săptămâna trecută un specialist de la Institutul Problemelor Biologice ale Nordului a spus că vizitele urşilor au devenit din ce în ce în frecvente, astfel că se impune evacuarea şi relocarea rezidenţilor. Prin comparaţie, acum cinci ani doar circa cinci urşi s-au apropiat de sat, explică acesta.



„Ca om de ştiinţă părerea mea este că satul ar trebui mutat. Încercăm să ţinem sub control situaţia, dar nu am vrea să ne gândim la ce s-ar putea întâmpla în următorii trei sau cinici ani”, a spus Anatoly Kochnev.

Un oficial de la protecţia animalelor din regiune a declarat presei ruse că dacă rezidenţii vor să plece „ar putea să organizeze un referendum”.



La începutul săptămânii o înregistrare video a oamenilor de ştiinţă de la World Wildlife Fund a surprins un urs polar însemnat cu „T-34” – denumirea unui tanc din cel de-al Doilea Război Mondial.



Presa din Rusia a relatat că localnicii ar fi putut face un asemenea gest pentru a-şi exprim furia faţă de invazia urşilor.