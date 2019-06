În câteva şcoli din stânga Nistrului, ultimul sunet de clopoţel a răsunat sub supravegherea miliţiei separatiste

În cele opt şcoli cu predare în limba română din stânga Nistrului, ultimul sunet de clopoţel a răsunat sub supravegherea miliţiei separatiste şi fără intonarea imnului sau arborarea drapelului Republicii Moldova. Aceste acţiuni au fost interzise şi în acest an de către pretinsele autorităţi de la Tiraspol.



Elevii şi profesorii din şcolile cu predare în limba română din regiunea transnistreană sunt, an de an, ţinta persecuţiilor autorităţilor din stânga Nistrului.

În toamna anului 2004, mai mulţi părinţi şi profesori din Râbniţa, Tighina şi Grigoriopol s-au plâns la CEDO. Iar în primăvara anului 2006 a mai fost depus un dosar la curtea de la Strasbourg. Astfel, Rusia a fost condamnată şase ani mai târziu la CEDO, pentru încălcarea dreptului la educaţie. Tot atunci, Moscova a fost obligată să achite reclamanţilor peste un milion de euro.