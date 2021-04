În Capitală a început pregătirea de primăvară, însă muncitorii nu au utilaje speciale. Ce spun autoritățile

În Capitală a început pregătirea gazoanelor pentru înverzirea de primăvară, dar, odată cu aceasta, şi chinul muncitorilor de la spaţii verzi. Oamenii sunt nevoiţi să lucreze mai mult cu mâinile goale, decât cu utilajele speciale. Deşi unii recunosc că nu le este uşor să muncească în asemenea condiţii, alţii spun că nu au voie să vorbească despre problemele cu care se confruntă.În parcul "Alunelul" din sectorul Buiucani, muncitorii duc gunoaiele cu o peliculă. Tot cu o peliculă şi cu roaba este cărat pământul care, în mod normal, ar trebui să fie împrăştiat cu ajutorul unui utilaj."Vă temeţi să vorbiţi? - Nu avem dreptul să vorbim.""Ce ne spune, aceea facem. Pe unde greu, pe unde uşor, ce să facem.""Sper că o să fie tot. Sperăm şi noi că ne vor ajuta. ""În altă parte unde să te duci? - Nu aveţi altă soluţie? - Nu.""- Cum doamnele alea cară cu sacul? - Nu ştim de asta, sunt şefi care comandă."În sectorul Rîşcani, lucrătorii se confruntă cu aceeaşi problemă."Nu avem maşini, nu ne-a dat maşini. Da, noi lucrăm cu mâinile, încărcăm, descărcăm, cărăm. Numai că am obosit, este greu, e pământ.""Să cari pământ. E greu, dar ce să facem, aşa e lucru.""- Dar nu trebuie să fie o maşină specială care să care pâmântul acesta? Să-l împrăştie? - Trebuie să fie, dar dacă nu-i."În timp ce echipa noastră de filmare discuta cu muncitorii, femeia care supraveghea lucrările s-a apropiat şi i-a certat pe cei care au vorbit."- Costea, bună ziua! - Bună. - Tu eşti cu camera, cu microfonul?"Subiectul a fost discutat la şedinţa săptămânală a Primăriei, unde şeful de la “Spaţii Verzi” a spus că în 2020, instituţia a contractat o companie care s-a ocupat de amenajarea gazoanelor din oraş, însă nu şi în acest an."Mii de tone de pământ se prelucrează manual, se împrăștie manual, se seamănă manual. Am propus spre achiziţionare şi rugăm să interveniţi, să ne permiteţi să achiziţionăm din sursele care sunt deja alocate utilaje."Primarul Ion Ceban nu i-a dat un răspuns clar lui Serghei Carp, iar purtătorul de cuvânt al Primăriei Chişinău, Vasile Chirilescu, ne-a spus că şeful de la "Spaţii Verzi" trebuie să vină cu solicitări concrete despre ce utilaje are nevoie. Ulterior, vor putea fi făcute achiziţii în funcţie de posibilităţile pe care le are întreprinderea. În 2021, bugetul Asociaţiei "Spaţii Verzi" este de 128 de milioane de lei.