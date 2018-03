În Capitală a fost organizată o sărbătoare pentru copiii diagnosticați cu sindromul Down

Adulţii pot lua adevărate lecţii de viaţă de la copiii diagnosticați cu sindromul Down. Chiar dacă viaţa le este marcată de suferinţă, ei sunt pozitivi şi energici.

Pentru ei, în Capitală a fost organizată o adevărată sărbătoare, care a inclus şi un număr de magie. Evenimentul anticipează Ziua mondială a Sindromului Down, marcată pe 21 martie.



Soții Tocan recunosc că venirea pe lume a unui copil cu sindromul Down a fost un adevărat test pentru ei.



"Eu înțeleg că ea ne-a fost dată cu un scop, ca noi să înțelegem anumite lucruri în viață. Este un omuleț mic, cu multă iubire, care aproape că nu încape în ea."



"Uneori mă întreb cine dintre noi este mai adecvat ca om, ei sau noi."



Şi alte zeci de familii au venit la eveniment să spună că odraslele lor trebuie acceptate de societate.



"E foarte veselă, prietenoasă, iubitoare de părinți. Arată cum cuprinzi tu pe tata? Așa."



"În viață întâlnim foarte mari obstacole cu copii noștri chiar și la școala unde învățăm noi și aș vrea totuși un schimb de experiență cu părinții."



Copii care suferă de această boală sunt ajutaţi de centrele de profil.



"Ei sunt preluați chiar de la opt luni. În cadrul unei echipe multidisciplinare se stabilește un program de intervenție timpurie și încercăm să ajutăm acești copii."



Centrul Republican pentru Copii este frecventat de aproximativ 70 de micuţi diagnosticați cu sindromul Down.