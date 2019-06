În Bozieni au fost construite fântâni în formă de ulcior

Localnicii din Bozieni, raionul Hânceşti, au găsit o metodă inedită să-şi promoveze gospodăriile şi satul. Atât pe drumul central din localitate, cât şi în mahalale au apărut fântâni sub forma unui imens ulcior cu o înălţime doi metri.

Cum şi şi-au propus autorităţile locale, fântânile atrag ochii tuturor trecătorilor.



"Se opresc, pozează, filmează, am înţeles că aşa ceva încă în Moldova nu mai este."



"Foarte bine arată, îmi plac, e ceva neobişnuit."



Unii sătenii s-au implicat în proiect şi fie au contribuit cu bani, fie au confecţionat elemente decorative pentru fântâni, cum ar fi aceste lebede.



"Tare frumos mai arată. Sunt amenajate cu căni, ulcioare."



"N-am mai văzut aşa fântâni în alte sate."



Ideea unei fântâni sub formă de ulcior a fost atât de îndrăgită, încât unii săteni şi-au construit şi în curţile lor exact aceleaşi fântâni. Proiectul a fost început de primărie şi a costat 65 de mii de lei, iar forma construcţiei nu a fost aleasă în zadar.



"Forma protejează de praf pe drumul central şi este comod la utilizare. Culorile le-am ales noi, iniţial am decis să fie la fel vopsite, pe urmă ne-am gândit că e mai frumos să fie toate vopsite diferit", a spus secretara Primăriei Bozieni, Svetlana Lungu.



Chiar şi aşa, alte câteva zeci de fântâni rămân în paragină în sat.



"Acolo trebuie materiale, ciment, muncitori, nisip, dar noi nu putem."



"Astea frumoase, doar a noastre sunt urâte de uliţe."



Autorităţile locale nu exclud că pe viitor, toate fântânile din sat vor avea forma unui ulcior.