În Belgia a fost deschis un salon de tatuaje care foloseşte doar substanţe vegetale

Un salon de tatuaje care foloseşte doar substanţe vegetale a fost deschis în capitala Belgiei, Bruxelles. Mai mulţi artişti belgieni au găsit înlocuitori pentru substanţele active extrase din organele animalelor şi care erau folosite la fabricarea cernelei.



Ideea de a crea o astfel de substanţă i-a venit unei tinere pe nume Charlotte Ballestero. Aceasta a declarat că este o apărătoare înrăită a animalelor.



"Ne-am adunat mai mulţi artişti tatuatori, am analizat componenţa substanţei pe care o folosim şi am încercat să înlocuim tot ceea ce era de origine animală. În scurt timp, am realizat că e posibil să facem un tatuaj care conţin doar substanţe vegetale", a spus Charlotte Ballestero, fondatoarea salonului de tatuaje.



Artiştii de tatuaje şi clienţii au salutat ideea şi au spus că substanţa vegetală nu este cu nimic mai rea decât cea obişnuită.



"Tot mai mulţi artişti tatuatori au început să folosească cerneală vegetală. Clienţii vor ca substanţele să fie cât mai naturale şi inofensive", a menţionat Josh Andrade Rodriguez, artist tatuator



Tinerii care lucrează în salonul din Bruxelles speră ca exemplul lor să fie luat şi de alţi artişti tatuatori din toate colţurile lumii.