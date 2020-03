În autocarul plasat în carantină la Oradea erau moldoveni, iar unul dintre ei avea febră

Un autocar cu moldoveni care se întorcea din Milano a fost plasat în carantină în Oradea după ce unul dintre pasageri a prezentat simptome de febră. Informația a fost confirmată de șeful Departamentului român pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, care a declarat, în cadrul unei conferințe de presă, că există riscul de infecție cu virusul Covid-19.



”Persoana a fost dusă la spital, restul pasagerilor - la locul de carantină și așteptăm rezultatul analizelor. Dacă se vor confirma analizele măcar la persoana cu febră, aceasta va rămâne la spital, restul va rămâne în carantină”, a spus șeful Departamentului român pentru Situații de Urgență RO, Raed Arafat.



Contactat de Publika TV, Arafat a declarat că, din câte știe, însuși bărbatul transportat la spital cu febră 38 ar fi cetățean al țării noastre. Pentru moment, nu sunt mai multe informații despre starea lui de sănătate sau despre numărul cetățenilor moldoveni plasați în carantină. Informația a fost confirmată și de președintele Igor Dodon, care însă a refuzat să dea mai multe detalii, preferând doar să dea asigurări că situația este ținută sub control.



”Colegii de la Guvern ne-au informat despre acest caz. Din câte înţeleg, autorităţile se ocupă de această problemă. Sunt în contact cu autorităţile din România, situaţia este sub control”, a spus şeful statului, Igor Dodon.



Aseară, ministrul român de Interne, Marcel Vela, a declarat, în cadrul unei conferințe de presă, că un cetățean de-al țării sale ar fi încercat să ajungă acasă după ce a venit din Italia via Republica Moldova. Acesta a aterizat la Chișinău, unde starea sa de sănătate a trezit suspiciuni.



”Alt cetățean român, care a ajuns la Chișinău și a încercat să vină spre Moldova. Din fericire pentru noi, a fost depistat acolo că este bolnav”, a spus ministrul român de Interne RO, Marcel Vela.



Ministrul român de interne a declarat că astfel de cazuri s-au mai înregistrat, în condițiile în care autoritățile de la București au suspendat zborurile din și spre Italia. Măsura va fi valabilă până în 23 martie. În același timp, românii care vor veni din țările afectate de coronavirus cu escală în alte țări vor intra automat în carantină la intrarea în România. Aceeași măsură se va aplica și cetățenilor care preferă transportul terestru. Până acum, în România au fost înregistrate 15 cazuri de infectare cu Covid-19. Cinci dintre ei au fost deja vindecați și externați.

