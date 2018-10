ÎN AŞTEPTAREA VICTORIEI: Tricolorii nu au mai câștigat un meci acasă din 2013

Fotbaliştii convocați la lotul național de fotbal al Republicii Moldova vor să rupă ghinionul în partidele de pe teren propriu. "Tricolorii" sunt determinaţi să facă acest lucru în meciul din Liga Naţiunilor cu una din cele mai slab cotate echipe naționale din lume, reprezentativa statului San Marino.



Ultima victorie obținută acasă de ”tricolorii” noștri datează de acum 5 ani: atunci ei s-au impus cu 3-0 în fața aceleiași echipe sanmarineze, într-o partidă ce a contat pentru preliminariile Campionatului Mondial din 2014.



"Sincer, îmi este ruşine că nu am reuşit să obţinem o victorie timp de cinci ani, dar nici sub conducerea mea nu am făcut-o. Sperăm să arătăm şi un meci spectaculos, dar şi să vedem goluri din partea noastră", a spus selecţionerul Republicii Moldova, Alexandru Spiridon.



"E greu de crezut că atât de mult timp suporterii nu au avut posibilitatea să se bucure de o victorie de pe teren propriu a echipei naţionale. Acest lucru pune pe noi o presiune suplimentară. Dar tocmai din acest motiv, vom face tot posibilul ca să întrerupem această serie neagră", a spus portarul Republicii Moldova, Alexei Koşelev.



Selecţionerul a dat asigurări că toţi sunt jucătorii sunt pregătiţi pentru partida cu San Marino, însă totuşi se confruntă cu o mică problemă. Sub semnul întrebării este participarea la meci a lui Artur Ioniţă.

"Nu s-a antrenat cu noi în aceste zile Artur Ioniţă. El s-a accidentat în ultimul meci al echipei Cagliari. Astăzi va încerca să se antreneze cu tot lotul. Doar mâine vom decide dacă va evolua în acest meci sau nu. În rest, toţi cei convocaţi sunt apţi", a spus selecţionerul Republicii Moldova, Alexandru Spiridon.





După două etape consumate în Liga Naţiunilor, "tricolorii" sunt pe locul trei în grupă cu un singur punct, în timp ce San Marino este pe ultimul loc cu 0 puncte.



Meciul de la Chişinău, dintre echipele Republicii Moldova şi San Marino va începe de la ora 21 şi 45 de minute şi va putea fi urmărit în transmisiune directă la Prime TV.