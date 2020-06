În aşteptarea meciurilor. Cluburile de fotbal sunt entuziasmate de anunțul FMF

„Este o noutate multașteptată de către toată lumea fotbalistică. Toți așteaptă meciurile, pentru că la meciuri sunt emoțiile cele mai mari. Să spunem că suntem pregătiți total din punct de vedere fizic, nu am putea spune, însă, de la meci la meci, vom acumula forțe pentru a reveni la forma optimă”, a spus președintele Sfântul Gheorghe Suruceni, Petru Ojog.„Băieții sunt foarte bucuroși. Se antrenează cu energie dublă, să spunem așa. Erau fără fotbal foarte mult timp și acum încercăm să recuperăm tot ce am pierdut. Am fost și încă suntem în criză de timp din acest punct de vedere. Ne va fi greu de la început”, a spus antrenorul Speranța Nisporeni, Iurie Osipenco.„Vă dați seama că prea mult timp am așteptat asta. Chiar suntem fericiți că se reia totul”, a spus președinte Petrocub Hâncești, Nicolae Usatîi.Cupa Moldovei ar putea fi reluată pe 21 iunie, iar Divizia Națională – pe 3 iulie. Totuși, la organizarea meciurilor, fiecare club va trebui să respecte un șir de măsuri de prevenire a răspândirii coronavirusului, printre care testarea jucătorilor și membrilor staff-ului tehnic, echiparea angajaților cu mănuși și măști de protecție, plasarea în cadrul stadionului a recipientelor cu dezinfectant.Mai mult decât atât, fotbaliștii vor veni la stadion cu echipamentul de joc, strângerile de mână și poza de grup la centrul terenului vor fi interzise, iar staff-ul tehnic și medical și jucătorii de rezervă vor purta măști pe toată durata meciurilor.„Noi am făcut cunoștință cu aceste măsuri, cu acest regulament. Cred că este destul de accesibil. Nu este nimic complicat, însă trebuie respectat cu strictețe, pentru că, totuși, sănătatea angajaților și a fotbaliștilor e mai presus de toate”, a menţionat președinte Sfântul Gheorghe Suruceni, Petru Ojog.„Sunt anumite restricții, dar nu cred că va fi dificil să le respectăm. Adevărata problemă este că jucăm fără spectatori. Este cel mai mare neajuns. Fotbalul a fost făcut pentru spectatori și, neavând susținerea lor la meciuri, va fi o altă atmosferă”, a spus președinte Petrocub Hâncești, Nicolae Usatîi.În semifinalele Cupei Moldovei, ce se vor disputa în dublă manșă,Sfântul Gheorghe Suruceni va juca cu Speranța Nisporeni, iar Petrocub Hâncești va înfrunta pe Sheriff Tiraspol.Noua ediție a Diviziei Naționale de fotbal trebuia să înceapă la mijlocul lunii martie, însă startul ei a fost amânat din cauza pandemiei.