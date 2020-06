Pe perioada pandemiei, în Armata Națională au fost înregistrate 65 de cazuri de infectare cu noul coronavirus, 18 persoane din numărul total de militari și angajați civili contaminați fiind deja tratate și externate.

Alte 42 de persoane continuă să fie internate în Spitalul Clinic Militar Central și instituțiile medicale civile, iar cinci angajați urmează tratament la domiciliu, aceștia manifestând forme ușoare ale bolii.

În contextul situației epidemiologice din Armata Națională, în dimineața zilei de astăzi, ministrul Apărării Alexandru Pînzari a mers la Spitalul Clinic Militar pentru a se interesa de starea sănătății celor internați, dar și a verifica condițiile de lucru ale efectivului medical al instituției.

Reieșind din considerentul că peste 20 de cazuri din numărul total de îmbolnăviri cu noul coronavirus sunt înregistrate în Brigada de infanterie motorizată ”Moldova”, ministrul Apărării a efectuat astăzi o vizită de urgență în garnizoana Bălți.

”Astăzi am întreprins o vizită de urgență în nordul țării, vizită planificată din timp. Fiind inopinat invitat în Plenul Parlamentului, nu am putut să mă prezint. Sunt deschis spre comunicare cu toți cetățenii, așa precum am fost de fiecare dată”, a menționat Alexandru Pînzari pe pagina sa de facebook.