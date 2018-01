În ajunul Sfântului Vasile, urătorii satului Oxentea au mers din casă în casă şi au vestit sosirea anului nou pe stil vechi

În ajunul Sfântului Vasile, în mai multe sate, cetele de urători au mers din casă în casă şi au vestit sosirea anului nou pe stil vechi. Îmbrăcaţi în haine tradiţionale, cu tobă, trompetă şi fluier, urătoriii din satul Oxentea, raionul Dubăsari, au pornit pe uliţele din sat pentru pentru a le dori gospodarilor belşug şi un an mai norocos.



"Când am fost flăcău, făceam jocul în sat. Seara făceam două cete, una într-o bucată de sat şi o ceată altă bucată de sat. Dinastia noastră toată suntem colindători, urători, suntem foarte bravi, a spus Nicolae Leca, urător.



"Eu urătura o pregătesc cu vre-o trei zile înainte, pentru că ştiam urături dar sunt cam noi şi am învăţat una mai veche care din strămoşi. "



Familia Beznos din localitatea Oxentea aştepta cu nerăbdare în fiecare an urătorii să vină cu pluguşorul. Gospodarii spun că cei care primesc cetele vor fi feriţi de rele.



"Suntem foarte bucuroşi pentru că fără ei nu se petrece nimic. Aşa am ajuns, de la părinţii noştri, de la buneii, străbunei noştri. Un pahar cu vin, la care dulciuri, la care câte un leu", spune Ion Beznos, gospodar.



"Ne gătim, tot aşteptăm copilaşii ziua, seara aşteptăm mai învârstă, mai mărişori, flăcăii. Avem şi noi copii se duc la alţii şi mai aşteptăm", a spus Lidia Beznos, gospodină.



Şi familia Petraş s-a pregătit din timp pentru a întâmpina cetele de urători.



Duminică, de Sfântul Vasile, localnicii din Oxentea vor organiza hora satului în centrul localităţii.