În ajunul sărbătorilor, pe tarabele din piețe apar petarde şi artificii care se vând ilegal

An de an, în pragul sărbătorilor de iarnă, comercianţii din pieţe scot în vânzare artificii şi petarde, deşi este ilegal. Administratorii Pieţei Centrale, de exemplu, spun că fac razii şi îi atenţionează

că vânzarea materialelor pirotehnice este strict interzisă, dar fără folos. Şi asta pentru că singurii care pot sancţiona comercianţii sunt poliţiştii.



Dacă faci o tură prin piaţă, găseşti comercianţi care vând artificii deşi ştiu bine că încalcă legea şi expun oamenii unui mare pericol. Materialele pirotehnice trebuie ţinute în locuri închise şi cât mai departe de umiditate.



" - Avem, dar nu vă cunosc, băieţi.

- Şi ce dacă nu ne cunoaşteţi, noi vrem să cumpărăm.

- Câte minute sar acestea?

- Nu foarte mult, au nouă focuri?

- Şi cât costă?

- Costă 120 de lei. "



Vânzătorii ţin ascunse pirotehnicele şi fug de presă.



Reporter: Ne-am întors să discutăm cu femeia pe care am surprins-o că vindea petarde şi artificii. Nu am mai găsit-o însă nici pe vânzătoare şi nici marfa



Angajaţii pieţii nu pot pune capăt acestui fenomen pentru că nu au dreptul să facă percheziţii, ci doar să anunţe poliţia.



"Persoanele care comercializează se ascund sau se mişcă dintr-o parte în alta şi practic câteodată este imposibil de a-i depista. Vreau să le spun tuturor să nu procuraţi aceste focuri artificii în Piaţa Centrală. Există companii specializate care se ocupă de comercializare", a zis Victoria Trifauțan, specialist relaţii cu publicul Piaţa Centrală.



Oamenii spun că sunt conştienţi despre pericolul pirotehnicilor vândute la piaţă, dar recunosc faptul că au mai cumpărat uneori şi de la tarabe.



"Când eram fără copii mai cumpăra soţul, dar acum, nici într-un caz. Nici pe alţii nu-i sfătui, foarte multe cazuri se întâmplă şi multe incidente şi de aceea, este un lucru neplăcut."



"Demult am cumpărat, când aveam vreo 17 ani. Cumpăram de aici, din piaţă, erau cinci lei pachet de petarde şi buhneam toată ograda, speriam vecinii. Consider că artificiile trebuie cumpărate de la magazine autorizate."



Cei care vor totuşi să admire artificii în noaptea dintre ani, le pot cumpăra legal din magazinele specializate.



"Atunci când cumperi artificii, trebuie să te uiţi la cutie, să fie întreagă, să nu fie şifonată. Trebuie să fii atent şi la etichetă, dacă este indicat data producerii şi data expirării. Pe etichetă trebuie să fie instrucţiunea de utilizare în limba română, iar dacă oamenii respectă paşii indicaţi, nu se poate întâmpla nimic", a spus Victor Lebedev, directorul unui magazin de materiale pirotehnice.



Patronii acestor magazine spun că în ultimii ani, a crescut numărul cumpărătorilor responsabili. Iar aceştia au la rândul lor siguranţa că nu vor avea parte de suprize neplăcute.



"De la piaţă aţi cumpărat vreodată. - Da, cu vreo doi,trei ani în urmă? Jumătate dintre ele nu au explodat."



Preţurile la artificii pornesc de la câteva zeci de lei şi ajung chiar şi la câteva mii de lei.

