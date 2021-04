În ajunul sărbătorilor pascale, oamenii sunt în căutarea ouălor exotice, precum cele de păun sau de struţ (FOTO)

În ajunul sărbătorilor pascale, oamenii vor să-şi uimească oaspeţii cu bucate neobişnuite, dar şi cu ouă decorate cât mai original. Unii sunt în căutarea ouălor exotice, precum cele de păun sau de struţ.



"Aici în mână am un ou de struţul Emu. Aici am un ou de păun, dar sunt foarte rare şi destul de costisitoare. Avem şi ouăle de fazan."



E bine de ştiut pentru cei care vor să cumpere ouă de struţ că trebuie să le fiarbă timp de 2 ore şi jumătate. Un ou de struţ are aceeaşi greutate cu 40 de oră de găină şi e suficient pentru a hrăni cel puţin 8 persoane. Şi preţul este pe măsură, oul de struţ se vinde cu 300 de lei, iar dacă e gata încondeiat poate ajunge chiar şi la 1000 de lei. Oul de păun este în jur de 200 de lei.

Cele mai ieftine sunt ouăle de bibilică şi prepeliţă care costă în jur de un leu bucata.