În ajun de Crăciun pe stil vechi, gospodinele au pregătit bunătăţi tradiţionale. Forfotă mare este şi în brutăriile din ţară

"Am tăiat porcul, iar tot ce facem, facem de casă. Amestecăm tot ce avem aici şi facem cighiri, astea sunt o tradiţie la noi în familie. Iată aşa le facem, le învârtim şi le coacem, neapărat trebuie să le coci, dacă nu, ele se desfac", a spus Matroana Ceocoi, locuitoare a satului Cărbuna, Ialoveni."Am copt şi cozonac, şi pâinea, crăciuneii. De Crăciun îi punem la icoană, după asta îi scoatem şi îi dăm la păsări. E o tradiţie care aduce noroc", a explicat gospodina.Iar în familia Sîrbu nu există masă de Crăciun fără sarmale. Gospodina casei, ajutată de vecină, au împletit sarmalele, cântând colinde. Aşa e mai cu spor, spun femeile."La noi sarmalele se fac cu varză murată, pe fundul cratiţei punem frunze de varză, cimbru punem ca să miroase frumos", a spus o gospodină."Le punem mai puţin orez şi mai multă carne, aşa le învârtim şi le faci mici, numai bune de pus în gură", a menţionat o altă femeie."Am luat de părinţii mei, care tot timpul au sărbătorit Crăciunul pe şapte ianuarie şi purtăm tradiţia mai departe. Răcitura astăzi o facem. Crăciunei am pregătit, diferite tipuri de biscuiţi, torte, zefire", a declarat Elena Colţa."Crăciunelul neapărat să fie pe masă, că stă în capul mesei chiar la icoane și se bucură de succes pentru că ei sunt buni să îi mănânci și ca o pâine, că sunt așa un aluat îmbunătățit cu lapte, cu unt", a precizat Maria Macari, brutar.Maria Macari spune că în acest an au sporit vânzările produselor tradiţionale de Crăciun: "Solicitările au fost mai mari în anul acesta. Bănuiesc că e din cauza că s-a mai îngreunat transportul din Italia. Cozonacul cu petale și nuci, tot timpul a stat în fruntea clasamentului".