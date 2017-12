În ajun de Crăciun Fundaţia lui Vlad Plahotniuc Edelweiss a mers cu daruri la un centru de plasament

S-au simţit ca în sânul familiei. 20 de copii de la centrul de plasament din orașul Vadul lui Vodă au avut parte de surprize. Ei au fost vizitaţi de Moş Crăciun care a venit cu sacul plin cu daruri, nu înainte ca aceştia să cânte şi să recite colinde.

Copiii au aşteptat Moşul tot anul, aşa că au învăţat şi poezii.



"Şi cântă inimile lor, aprinsă este bucuria că s-a născut Mântuitor, azi s-a născut Mesia. Veniţi şi voi să lăudăm pe Domnul cu iubire ca şi noi să ne bucurăm de marea mântuire. Bine ai venit Iisuse rege Dumnezeiesc când în cer ni se araă, eu cu drag te iubesc."



Fiecare copil a fost răsplătit cu daruri.



"Este aşa un băieţel. Augustin şi are 11 anişori. Moşul a pregătit ceva pentru Gheorghiţă. Gheorghe, unde este? Uite-te. Nicolae şi are 14 ani. -Nu este. -Dar îl transmitem."



Prea curioşi, micuţii nu au aşteptat mult şi au deschis cadourile.



"Eu cred că Moş Crăciun există."



"A venit Moşul la noi şi când am deschis cadourile mi-a adus o pijama şi eu cred că bomboanele o să fie foarte gustoase. Eu o să-mi aduc aminte de Moşul că mi-a adus acest dar, mulţumesc Moşului că mi-a adus o pijama foarte frumoasă."



Roma se află în centru împreună cu fratele său geamăn. Băiatul nu a ezitat să transmită prin intermediul postului nostru un mesaj de felicitare surorii care locuieşte acum într-o altă familie.



"Dacă lelea mea se uită la televizor îi spun La mulţi ani! - Vrei să transmiţi un mesaj de felicitare?- Da. Lelea tare mii dor de tine. Ce îi doresc eu ei? Ca să vină la mine. Să mă ia în vacanţă."



"Voi anu acesta aţi fost extraordinar de cuminţi. La anul o să fiţi încă mai cuminţi şi Moş Crăciun iar trece pe la Fundaţia lui Vlad Plahotniuc Edelweiss, încărcat de cadouri ajungem din nou la voi. Da?- Pentru copiii frumoşi, deştepţi şi talentaţi desigur că venim."



"Suntem foarte mulţumiţi pentru darurile de la domnul Vlad Plahotniuc. Fiindcă copiii chiar aşteptau aşa cadouri. Chiar au nevoie copiii de aşa ceva, vă mulţumim, aţi făcut o faptă bună. Să vă dea Domnul sănătate, bucurii să aveţi şi să vă duceţi şi la alţi copiii care au nevoie", a spus Galina Iacub, intendent Centru de Plasament " Curcubeul Speranţei" din Vaul lui Vodă.



Campania socială "Casa plină de Crăciun", iniţiată de Fundaţia lui Vlad Plahotniuc "Edelweiss", şi-a atins obiectivul de a aduce bucurie la zeci de copii şi familii din mai multe localităţi din ţară.