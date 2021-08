În ajun de an şcolar, 50 de copii din Capitală au învăţat regulile securităţii

Copii cu vârste cuprinse între 7 şi 14 ani au participat la ateliere în care au învăţat cum să resusciteze un om, cum să traverseze strada, iar în contextul pandemiei şi-au reamintit cum trebuie purtată masca de protecţie."Eu am învăţat că trebuie să respectăm regulile, că în caz de incendiu nu trebuie să mergem în picioare, dar trebuie să ne aplecăm la pământ. Când trecem strada trebuie să ne dăm jos de pe bicicletă şi să mergem pe jos", a spus Sofia Bujor, elevă." - Păi am învăţat cum să salvez un om, cum să trec pe trecere de pietoni.- Cum traversăm noi corect strada?- Mai întâi ne uităm în stânga şi în dreapta, după putem face un pas dacă nu sunt maşini şi dacă vine o maşină retragem pasul, dar dacă nu sunt maşini, atunci putem să mergem liniştiţi", a declarat Leon Casian, elev." - Înainte să te urci pe bicicletă ce faci?- Am pus casca, mi-am îmbrăcat jacheta şi m-am pornit", a menţionat o altă elevă."Mulţi copii probabil nici nu cunosc toate regulile de comportament şi de securitate şi e ceva distractiv, cu bicicletele, cu regulile, eu cred că e bine, da"."Mai ales aici în oraş, copii trebuie să ştie să traverseze trecerile. Repetînd şi părinţii acasă şi văzând toate acestea, copilul memorizează mai uşor"."Sunt mai încrezută,mai sigură şi sunt încântată, de fapt, pentru aşa invitaţie pentru că copiii au nevoie de aceste exemple practice"."Mesajul este unul clar, unul interactiv pentru copii în aşa fel ca atunci când vor merge la şcoală şi se vor pomeni într-o situaţie de risc, pentru a preveni un accident de circulaţie să ştie exact cum să reacţioneze", a declarat Liliana Puşcaşu, ofiţer de presă IGSU.Atelierele au fost organizate de IGSU şi IGP şi au drept scop atenţionarea micuţilor privind normele de securitate.