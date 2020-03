În ajun de 8 Martie, unii părinţi au colectat bani în plic pentru a felicita cadrele didactice care le învaţă odraslele

La grădinița numărul 88 din Chişinău, s-au colectat şi câte trei sute de lei. Am mers cu o cameră ascunsă pentru a vorbi cu părinții şi să vedem ce sume adună în ajunul sărbătorii.”- Aproximativ 200 sau 250. Eu la fel nu vreau să întreb de altcineva. Poate scrieți în grupă cum...- Faceţi şi cadouri sau doar bani colectați?- Doar bani, doar bani. Seara veniți și întrebați vreo mămică. Şi eu credeam că va fi cineva aici ca să întreb. Câte 200 de lei spuneau...””Nu-mi amintesc cât am adunat de data aceasta... 300 sau 250. Puteți lăsa educatoarei 300 de lei și ea vă va spune mai departe ce urmează.””- 250, așa am înțeles, nici eu încă nu am dat.- Dar e benevol, am vrut să întreb, ca nu cumva să aduc și...Sau fiecare aparte?- Am înțeles că strânge toată grupa. Banii îi lăsăm la educatoare sau la cineva din comitetul părintesc. Chiar acum este în grupă o doamnă delegată de părinți, poate cu dânsa...- Dar nu cumpărați cadouri, doar bani?- Nu știu.””Urmează să discutăm într-o ședință cu toți angajații grădiniței, dar și părinții și voi face iarăși o cercetare pentru a afla despre ce sume de bani este vorba, dar colectarea banilor este interzisă. Nimeni dintre părinți nu a venit să-mi spună că se adună bani în plic pentru educator”, a declarat Ludmila Cotorobai, directoarea Grădiniței nr. 88 din Capitală.”Noi urmează să ieșim la fața locului și să vedem din partea cui s-au solicitat aceste sume de bani, dacă s-au solicitat. De foarte multe ori părinții pe interior fără a comunica această doleanță angajaților din cadrul instituțiilor sau cu atât mai mult directorului instituției, ei se organizează pe interior și fac anumite acțiuni fără a avea cunoștință de cauză”, a menţionat Andrei Pavaloi, șef interimar la Direcţia Generală Educație, Tineret și Sport din Capitală.Potrivit, reprezentanţilor Centrului Naţional Anticorupţie, dascălii care acceptă cadouri de la elevi sau părinți, riscă să fie eliberaţi din funcţie, sau chiar cercetaţi penal.