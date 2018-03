În ajun de 8 martie înfloresc afacerile cu lalele şi narcise. Cât costă o floare

În ajun de 8 martie înfloresc afacerile cu lalele şi narcise. Crescătorii spun că de la an la an creşte concurenţa printre producători, iar asta îi mobilizează să muncească mai bine şi calitativ. În aceste zile este mare agitaţie în serele din ţară. Proprietarii au deja comenzi şi se pregătesc să livreze mii de flori clienţilor fideli sau în pieţele din ţară.



Familia Luchiţa este cunoscută în satul Bardar, raionul Ialoveni, pentru afacerea cu flori pe care o gestionează mai bine de 20 de ani. Spun că secretul bussinesului constă în multă muncă, întrucât plantele necestă o îngrijire specială.



"Lucrul este încontinuă. Pentru 8 martie plantăm undeva din luna ianuarie, după este munca cu încălzirea serelor", a spus fermierul, Gheorghe Luchiţa.



Fermierul produce şi bulbi pentru înmulţirea florilor. Bărbatul susţine că, în acest an, cumpărătorii preferă lalelele galbene.



"Încercăm să ne menţinem propria producţie de cepe, aceasta permite mai multe posibilităţi de a lucra cu preţul, avem posibilitate de a vinde mai ieftin", a spus fermierul, Gheorghe Luchiţa.



În sera familiei Luchiţa cresc şi peste 10 mii de narcise.



"Narcise avem undeva 40 de variații. Este o plantă care nu necesită multă îngrijire, nu are practic dăunători şi nici şoarecii nu o prea mânâncă pentru că bulbul este otrăvitor", a spus fermierul, Gheorghe Luchiţa.



Florile care au fost tăiate sunt depozitate în frigider, iar acum îşi aşteaptă cumpărătorii.



"Avem peste trei mii de flori, cam aşa rată o cantitate tăiată şi împachetată timp de două zile de mine", a spus fermierul, Gheorghe Luchiţa.



Lalelele sunt vândute cu şapte lei floarea, iar narcisele cu cinci lei. La pieţele din Capitală, preţul este însă de două ori mai mare.